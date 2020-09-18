Строительство «Арены Омск» перешло в активную фазу

Капсула заложена, подготовка к закладке фундамента завершена… Автор фото: Антон ПОПУРЕЙ

На месте строительства хоккейной «Арены Омск» состоялась закладка капсулы, символизирующей начало активной фазы возведения нового ледового комплекса хоккейного клуба «Авангард». Напомним, работы стартовали в июне и к моменту закладки капсулы завершается нулевой цикл строительства — подготовка к созданию плиты фундамента. Новая «Арена Омск» станет домашней ареной клуба «Авангард» и площадкой проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в декабрь 2022 — январе 2023 годов.

«СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД»

В концепции новой арены учтен опыт лучших современных спортивных сооружений мира: двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад. Главной идеей архитекторов будущей «Арены Омск» стала мультифункциональность — площадка может трансформироваться для проведения соревнований по различным видам спорта, концертов и культурно-массовых мероприятий. Отдельное внимание уделено развитию вокруг спортивного комплекса современного общественного пространства для омичей.

Строительство «Арены Омск» осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», федеральным правительством и правительством Омской области. Комплекс станет крупнейшим инфраструктурным проектом корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Газпром нефть» как крупнейший социальный инвестор Омской области продолжает развитие спортивной инфраструктуры региона, - сообщил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. - Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня».

«АККУМУЛИРУЕТ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Будущая «Арена Омск» — это без преувеличения высокотехнологичный проект. Шестиэтажное здание площадью более 60 тыс. м2, 12 тыс. зрительных мест. Чаша арены спроектирована по стандарту НХЛ: крутой угол трибун относительно льда создает высокую видимость и мощную акустику.

Вот такой будет арена-красавица. Автор фото: Антон ПОПУРЕЙ

Арена станет основным элементом современной системы подготовки молодых хоккеистов. В ноябре 2019 года в Омске открыт Центральный спортивный комплекс Хоккейной академии «Авангард». При общеобразовательных школах Омска при содействии «Газпром нефти» строятся открытые хоккейные площадки и работают бесплатные секции.

«Хоккей — это больше, чем вид спорта. У него славные традиции, культура и огромный потенциал воспитания наших молодых талантов и, самое главное, детей, - напомнил министр спорта Олег Матыцин. - Поэтому «Арена Омск» является не только предметом повышенного внимания. Для нас этот проект — это и участие в качестве партнера в создании современной инфраструктуры в Омской области, и демонстрация того, что сегодня все вместе — государство, бизнес-партнеры, руководители субъектов федерации — могут и должны делать все необходимое для того, чтобы наша страна гордилась своими спортсменами. Новый проект аккумулирует самые современные технологии по уровню комфорта, доступности и условий, которые созданы. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы будем свидетелями уже открытия «Арены Омск» для спортсменов и для болельщиков».