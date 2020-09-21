Поединок богатырей Пересвета и Челубея упоминается только в «Сказании о Мамаевом побоище». Причем в ранних редакциях у татарского поединщика имени не было

Профессор истфака МГУ, автор работы «Москва и Орда», доктор исторических наук Антон Горский ответил на вопросы «КП» об одном из самых знаковых сражений в отечественной истории. Тогда русское войско вместе с полками с территорий нынешнего запада России и востока и севера Белоруссии одолело монголо-татарское войско во главе с Мамаем.

СКОЛЬКО СРАЖАЛОСЬ НА ПОЛЕ?

- Сколько войск было на Куликово поле?

- Ранние источники не содержат цифр по войскам. В «Сказании о Мамаевом побоище» в разных редакциях цифры разные — сотни тысяч. Это памятник 16 века, не документ, а скорее художественное произведение. Ряд историков говорили о 150 тысячах. Эти цифры выглядят невероятными - с учетом размера предполагаемого Куликова поля. Сейчас распространена версия о 10 тысячах человек. На мой взгляд, с обеих сторон участвовало от двух до трех десятков тысяч воинов.

- Кто был в войсках Дмитрия Донского и Мамая?

- У Дмитрия Ивановича были войска и с территорий московского и окрестных княжеств, в том числе из Великого княжества Литовского. Которые в то время не разделялись на «литовцев», «белорусов» и «русских». Переславль-Залесский (ранее Брянский) князь Дмитрий Ольгердович из династии Гедеминовчией и его брат Андрей, князь Псковский (ранее Полоцкий), воевали за Дмитрия Донского. Они, в том числе, привели с собой отряды с территорий нынешнего востока и севера Белоруссии.

- Это были предки нынешних белорусов?

- По территориальной принадлежности можно считать и так. А на подмогу Мамаю шли полки его союзника - литовского князя Ягайло Ольгердовича. Но они «опоздали» на битву. Зато успели после Куликовского сражения пограбить возвращавшиеся с битвы отряды. Что касается войск Мамая — в источниках упоминаются даже наемники из итальянских колоний в Крыму — генуэзцы….

Но основу войска Мамая составляла татарская конница. И сама битва стала столкновением конницы.

КТО УБИЛ ПЕРЕСВЕТА?

- Поединок богатырей Пересвета и Челубея — легенда или быль?

- Поединок упоминается только в «Сказании о Мамаевом побоище». Причем в ранних редакциях у татарского поединщика имени не было. Челубей появляется в редакции второй половины 17 века. В ранних источниках Пересвет присуствует – но как сражавшийся и погибший в гуще битвы.

640 лет назад произошло знаменитое сражение Дмитрия Донского с ордынскими полчищами

- Так мы победили числом или уменьем?

- Выигрыш у Дмитрия Донского был и тактический, и стратегический. Он знал, что князь Ягайло из Литвы шел на соединение с Мамаем. А Дмитрий первым из русских князей за многие годы двинулся на ордынскую территорию. Он перешел Дон - и Мамай вынужден был атаковать, не дожидаясь прихода союзника Ягайлы. Что и сыграло решающую роль в итоге.

- А почему Мамай не дождался литовского князя?

- Мамай был не легитимным правителем Орды. Он правил от лица подставных ханов. И постоянно боролся с претендентами на ханский престол. В Заволжье властвовал хан Тохтамыш. Мамай просто не мог не ответить на вызов Дмитрия Донского, который вошел в пределы Орды — его бы не поняли его эмиры. То есть Дмитрий Иванович выбрал правильную тактику, спровоцировав Мамая на наступление.

- Каковы потери?

-Сколь-нибудь достоверных цифр потерь нет, как и достоверных цифр общей численности войск. Поэтому вычисления доли потерь дважды невозможны.

- Отчего Дмитрий Мамая не добил?

- Погоня шла 50 верст до реки Мечи. Дальше углубляться цели не было. Победа была одержана. Но есть данные, что отряды с русскими обозами, возвращавшиеся с Куликова поля, пограбили не только литовцы Ягайло, но и рязанские отряды (рязанцы колебались между Москвой и Ордой).

ГДЕ ШЛА БИТВА?

- Самое место битвы установлено?

- Раскопки продолжаются. Вооружений нашли немало. Но массово оружия не находили — оно было дорого и его подбирали. И те находки, что есть, скорее маркируют путь бегства ордынского войска , а не само место битвы. Что касается точного места, в 19 веке утвердилась версия об участке на юге Тульской области. Высказывалось мнение - бились на обеих берегах Непрядвы там, где она впадала в Дон. Но выяснилось, что в 14 веке левый берег был лесистый — как бы там конница сражалась? Другое версия - битва шла в десятках километрах на северо-запад, у истоков Непрядвы.

- Почему на Куликовом поле не нашли массовых захоронений?

- Объяснения разные. В том числе, связанные с природным ландшафтом. Точно то место, где был апогей сражения, никто не определил до сих пор.

БЫЛО ЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЕ?

- Сергий Радонежский встречался перед битвой с Донским?

- В «Сказании» есть рассказ о поездке Дмитрия к Сергию. И о схимниках Пересвете и Ослябе - хотя в ранних источниках данных об их монашестве нет. Скорее, они были митрополичьими боярами. Кстати, Ослябя не погиб - и позже, действительно, стал монахом. А Пересвет, согласно «Задонщине», пал в гуще сражения.

В «Житии Сергия Радонежского» говорится, что Дмитрий приезжал к нему перед войной с Мамаем - и получил благословение. Но перед какой именно битвой? Возможно, речь о сражении на Воже 1378 года.

В «Житии Сергия Радонежского» говорится, что Дмитрий приезжал к нему перед войной с Мамаем

- Откуда сомнения?

- В 1379-м отношения Дмитрия и Сергия испортились. Их омрачил вопрос о том, кто должен стать главою церкви после смерти митрополита Алексия. Сергий был за Киприана, а Дмитрий хотел другого.

- То есть неизвестно, благословил ли один из главных русских святых князя московского на подвиг или нет?

- В летописной повести есть упоминание, что когда войска подошли к Дону, пришла грамота от игумена Сергия — благословляющая. А потом современники Дмитрия Ивановича думали о его канонизации, о возведении князя в ранг святых. О чем и в «Житие Дмитрия Донского» упоминается.

- Но этого не случилось?

- Нет, этого не произошло и в последующие века. Даже в 16 веке, когда, например, Александра Невского признали святым. Да, у церкви было непростое отношение к Дмитрию Донскому. Он был канонизирован лишь в 20 веке

КТО ТОЛКАЛ К БИТВЕ?

- Запад ждал, что Москва и Орда друг друга ослабят?

- Коллективного Запада тогда не было. Если иметь в виду Великое княжество Литовское — с ним у Москвы были непростые отношения. Литовский князь Ольгерд был язычником. Некоторые его сыновья — православными (они воевали за Дмитрия). А некоторые — католиками. Сын Ольгерда, Ягайло, в Куликовской битве был союзником Мамая. Потом Ягайло чуть не перешел в православие и едва не женился на дочери Дмитрия Донского! Но получив предложение взять в жены польскую королевну — женился на ней и стал польским королем!

- Историк Соловьев считал, что Куликовская битва предотвратила поход Орды на Запад...

- В то время нашествия Орды на Европу не предполагалось. Нашествие было в 13 веке — при хане Батые. Попытки двинуться дальше в Центральную Европу случались. Но во второй половине 14 веке вопрос уже так не стоял: в Орде шла междоусобица, и потомкам Чингисхана было не до Европы.

Историческая реконструкция на Куликовом поле в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

- Какова была цель Дмитрия Донского?

- Цель - объединение Владимирского великого княжения с Московским княжеством. Дмитрий добился, чтобы лишь московские князья могли становиться великими князьями владимирскими. Признание пришло сначала от нижегородского князя. Потом от литовского Ольгерда. Затем - от Михаила Тверского. Надо было, чтобы это признал правитель Орды. Но Мамай не хотел этого признать. С 1374-го Москва перестала платить дань. Татары проиграли в битве на Воже. Мамаю нужна была победа, возвращение выплаты дани.

- Куликовского сражение — пик противостояния Москвы и Орды в 14 веке?

- Вообще-то война длилась 6 лет. Мамай (с запада Орды) в сентябре 1380-го русским проиграл. Тохтамыш ( с востока Орды) позже одержал победу. Но не безоговорочную. Конфликт с Тохтамышем закончился в 1383-м году соглашением. Возобновилась выплата дани, которой не получала Орда лет девять. Но Тохтамыш признал, что Владимир — отчина московских князей. И Дмитрий в своем завещании первым передает великое княжение сыну. Зависимость от Орды стала меньше. Ее правители уже не могли, как прежде, поддерживать баланс сил на Руси. И вносить раздоры, манипулируя княжением.

- Почему историк Костомаров называл правление Дмитрия Донского одной из самых печальных вех в российской истории?

- Это преувеличение. Да, период сложный был. Много военных действий, много разорений территорий. Но Дмитрий заложил основу будущего Российского государства: приращения дальше шли к московско-владимирскому территориальному ядру. В этом значение правления Дмитрия Донского.

- Куликовская битва - крупнейшая в Европе в то время?

- В Восточной Европе — одна из крупнейших. Битва на Ворскле 1399, (Витовта против Едигея), Грюнвальдская (поляки с литовцами против Тевтонского ордена) и Куликовская— вот три крупнейшие битвы на рубеже 14 и 15 веков.

Дмитрий воспользовался противоречиями внутри Орды, привлек немало союзников, смог одержать важную для русского самосознания победу. Она стала рубежной — не полное освобождение от зависимости от Орды, но важный большой шаг к этому.

НАШИ ГЛАВНЫЕ БИТВЫ

Ледовое побоище — апрель 1242 г. (войска князя Александра Невского против тевтонских рыцарей)

Куликовская битва — сентябрь 1380 г.(войска князя Дмитрия Донского против ордынцев)

Полтавская битва — июнь -июль 1709 (войска Петра I против войск Карла ХII

Битва при Бородино — сентябрь 1812 (войска Кутузова против войск Наполеона)

Брусиловский прорыв — июнь-сентябрь 1916 г. (войска Брусилова против Австро-Венгрии и Германии)

Сталинградская битва — июль 1942 - февраль 1943 (СССР против Германии и ее союзников)

Битва за Берлин — апрель-май 1945 (СССР против Германии и ее союзников)