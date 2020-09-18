Рэпер-миллионер Моргенштерн стал женщиной года, чтобы разоблачить премии в шоу-бизнесе

Моргенштерн запросил у организаторов номинацию «Женщина года» и получил ее. Изначально его приглашали на мероприятия для победы в другой номинации, которая вполне подошла бы мужчине исполнителю

22-летний рэпер Моргенштерн - кумир молодежи. Прошлой осенью он переехал из Уфы в Москву, и за год, по данным Forbes, заработал $1,5 млн (112 млн руб.). Алишер Моргенштерн в трендах у молодежи третий год. Феномен Алишера в том, что он сумел придумать, как выжать максимум из возможностей YouTube. Идея его шоу была в том, что рэп может писать любой, а любой клип можно сделать «на коленке». Получив миллионную аудиторию и скандальную славу, Моргенштерн запел сам. Весьма успешно. К примеру, у «Грустной песни» Моргенштерна и Крида 59 млн просмотров, а хит этого лета Cadillac за пару дней оказался в чарте Apple Music «Топ – 100 в мире». Интеграция в его клип стоит 5 миллионов, желающие заказать рэпера на заказники становятся в очередь, а гастрольный тур забукирован на год вперед… Моргенштерн не связывался ни с каким лейблом – зарегистрировал ИП и пашет на себя. Алишер нарасхват, и недавно его позвали на светскую премию одного глянцевого журнала, где из года в год раздают артистам различные номинации. Обычно список награжденных традиционно попсовый, а в этот раз организаторы вдруг позвали неформатного для них персонажа – Моргенштерна. Видимо хотели привлечь внимание к премии. Алишер же выступил в свойственной ему манере – решил показать, что из себя представляют все эти премии. Правда, не все его поняли. Так теперь рэпер все объяснил.

Обо всем по порядку. Недавно один глянцевый журнал вручал свою ежегодную премию. Победителями стали звезды с накопленной популярностью – «самая стильная» Ани Лорак, «самый стильный» Филипп Киркоров, «стильный голос» Анита Цой, «стильная телеведущая» Ксения Бородина и т.д. Все шло по привычному сценарию. Но когда на сцену вызвали победительницу в номинации «Женщина года» - удивились все: ей стал рэпер Моргенштерн. Награду он вышел получать в платье: «Я оделся в женщину, потому что люблю веселиться!». У Алишера есть девушка, и с ориентацией у него все традиционно. Так что же это было? Дело в том, что организаторы чествовали победителя в этой номинации не в шутку, а на полном серьезе. Как если бы статуэтку получила, допустим, «Женщина года» Ксения Собчак. Ксения Бородина прикола не поняла и совершенно справедливо возмутилась: «Хочу сказать словами жены Джигана, с которой я дружу: «Я не хочу просыпаться в мире, где женщиной года становится Моргенштерн!» У нас огромное количество красивых женщин. Что же, бабы на Руси перевелись? Я понять не могу…»

Бородина получила номинацию «стильная телеведущая». Ксения — единственная из звезд на премии, кто раскритиковал непонятный выбор организаторов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Понять действительно сложно, учитывая традиционность премии. Как верно заметила на этот счет Ксения Собчак: «Я дама взрослая, иногда отстаю от трендов и могу сказать «мэм» вместо «мем». Но искренне хочу понять: в чем тут юмор, что высмеиваем?» Пожалуй, задумки организаторов премии женского журнала не понял никто. Если бы эти награды раздавали на «Comedy Club», то было бы хоть полграмма смысла.

Зато Моргенштерн, спустя время, прояснил свою позицию. А заодно и назвал цену всем подобным премиям. В том смысле, что грош цена им, судя по тому, как выбирают победителей – об этом и рассказал на своем канале на YouTube Алишер. За сутки разоблачение «Как я стал женщиной года. Секрет успеха» посмотрели больше миллиона человек.

Моргенштерн рассказывает: «Вам, наверное, интересно узнать, как это все получилось? Мне написал какой-то журнал: типа, Алишер, хотим тебя очень сильно наградить - какую-то там номинацию предложили. А чтобы вы понимали во всех этих звездных наградах там заранее все уже известны, хоть и номинируют по несколько человек. Это все шоу, показуха. Все заранее знают, что они выиграли. А я говорю – а я хочу быть «женщиной года». Они такие окей, базара ноль – ты будешь «женщиной года». Я попросил номинировать несколько женщин – Кищук, Самойлову, Бузову и кого-то еще: прости, четвертая женщина я тебя забыл. Ты не такая классная, как предыдущие три. Но когда их всех объявят – выиграю я. Повеселимся, так сказать. Заодно вы и все вокруг узнают, что все звездные награды – это полная … (непечатный эпитет) договоренная заранее. Так что очередной перфоманс от Алишера Моргенштерна, чтобы вы, дорогие подписчики, знали, что звездные премии ничего не значат». После вручения премии Алишер переоделся в привычную для себя мужскую одежду и со своей девушкой поехал в кафе, где он и забыл статуэтку «Женщина года». Возвращаться за ней не стал.

Моргенштерн сочинил это шоу, чтобы показать немного закулисья шоу-бизнеса. Ну и чтобы Регина Тодоренко сильно не переживала – ее ведь недавно лишили звание «Женщина года» (правда, то была премия другого, но тоже очень глянцевого журнала). Не премия теперь красит звезду, а эфиры и откровения с подписчиками в Сети, просмотры, лайки…

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