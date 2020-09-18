Сергей Шакуров вышел на сцену весь в белом

Появление Шакурова – большой подарок для зрителей

Эта постановка в комической традиции, напоминающей эпоху «Большого стиля», когда создавался «советский Голливуд», когда на экраны выходили, соревнуясь друг с другом, музыкальные комедии Григория Александрова и Ивана Пырьева. Сочинял для них, выражаясь современным языком, саундтреки Исаак Дунаевский. Собственно, его великая музыка и вдохновила авторов этого спектакля: драматурга Дмитрия Минчёнка, режиссера Ренату Сотириади и художника-сценографа Бориса Краснова.

В течение двух часов артисты на сцене будут петь, танцевать, бить чечетку под «Урожайную» песню из «Кубанских казаков», под спортивный марш из фильма «Вратарь», под «Песенку водовоза» из "Веселых ребят» - всего не перечислить. Уже ради этой музыки стоит идти на спектакль «Красный Моцарт», хотя это не концерт в прямом смысле слова (правда, если бы постановка состояла только из песен Дунаевского, это тоже был бы хороший вариант особенно для любителей ретро).

В задумке Дмитрия Минчёнка есть сюжетная линия, закрученная вокруг поиска музыканта-самородка с птичьей фамилией Дуня Воробей (актер Тимур Дружков), чем-то похожего на композитора Исаака Дунаевского. В действующих лицах есть намек на ареопаг советских композиторов. Есть любовная линия, рассказывающая об утраченных и вновь обретенных чувствах. Сплошные поиски и находки... Даже поиски совершенно материального свойства имеются: пропала курительная трубка сталинского Сокола (его играет Максим Дахненко). А позже свою трубку потерял и Вождь (ответственную роль доверили Сергею Шакурову). За бесхитростными и наивными, на первый взгляд, коллизиями (отдаленно похожими на такие же, как в фильмах Александрова и Пырьева) просматривается всегда острый и актуальный вопрос: о взаимоотношениях власти и представителей культуры.

МХАТ им.Горького выпустил первую из обещанных двадцати премьер – музыкальную комедию «Красный Моцарт»

Главный герой спектакля все-таки гениальная музыка Дунаевского. В современной аранжировке ее исполняет Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России. Кстати, впервые военный оркестр участвует в спектакле МХАТ им. Горького, хотя постановка музыкальной комедии на сцене Художественного Театра не такой уж эксперимент, а почти возвращение к истокам. Отцы-основатели Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко работали с оперными постановками и музыкальными спектаклями в том числе и в Большом театре, они создали на дому Оперную студию, которая позже превратилась в Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко. Да и во МХАТе с 30-х и до конца 80-ых годах прошлого века работал свой оркестр, состоящий из музыкантов высочайшего уровня. Здание театра на Тверском бульваре и акустика зала проектировались с расчетом на музыкальные спектакли: под первыми рядами партера есть оркестровая яма.

По мнению худрука театра Эдуарда Боякова, главное открытие «Красного Моцарта» - это актеры МХАТа:

- Я чувствовал, что они включились, я видел их энтузиазм, желание осваивать новые компетенция (так Бояков называет обучение степу и вокалу – Ред.), которыми раньше они не владели. Это и есть строительство настоящей труппы. Такой сложнейший спектакль мы полностью вытащили на своих плечах, пригласив только великого Сергея Шакурова на роль Вождя и оперную диву Елену Терентьеву (она играет актрису Любовь, под которой подразумевается Любовь Орлова - Ред.).

Эта постановка в комической традиции, напоминающей эпоху «Большого стиля»

Кстати, появление Шакурова – большой подарок и для зрителей, мы тоже давно не видели Сергея Каюмовича на сцене. А тут он красавец, да еще в белом мундире.

Художник Борис Краснов создал масштабную сценографию: бывшая дворянская усадьба в стиле ампир в советских реалиях преобразовалась в загородный Дом творчества, по небу летит дирижабль – примета предвоенного времени. Эффектно придуман финал, когда после пафосного советского праздника в стилистике комедий «Веселые ребята» и «Кубанские казаки» вдруг падает железный занавес. Этот символический момент зрители оценили. Борис Краснов не только сумел сделать некое высказывание, но и с фантазией истинного художника использовал металлический пожарный занавес, который есть в каждом театре.

В спектакле заняты: Сергей Шакуров, Ирина Линдт, Максим Дахненко, Елена Терентьева, Тимур Дружков и прекрасные молодые артисты МХАТ им. М. Горького.

«Красный Моцарт»

Метро: «Тверская», «Чеховская», «Пушкинская».

Адрес:Тверской бульвар, 22

Когда: 15, 23 октября.

Цена билетов: 400 – 2000 руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жизнь советской богемы началась с музыки Дунаевского

МХАТ имени Горького открыл новый сезон масштабной музыкальной премьерой (подробности)