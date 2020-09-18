Небольшие доходы государства и большие расходы граждан – взрывной рост акциза на сигареты больно ударит по семейному бюджету

Известно, что на данный момент в России курят не менее 30 миллионов человек Фото: ТАСС

Правительство 16 сентября одобрило предложения по изменению налогового кодекса и направило их в Государственную Думу. Если эти поправки будут приняты законодателями, то это приведет к резкому росту стоимости сигарет в 2021 году. Формально, эта мера призвана пополнить российский бюджет, а в реальности ее эффективность для казны под вопросом, а вот множество негативных последствий как для граждан, так и для государства, очевидны уже сегодня.

Начнем с того, что резкое повышение акцизов на 20% приведет к тому, что средняя цена на пачку сигарет взлетит до 140 рублей (сейчас средняя цена пачки – 120 рублей). Такое повышение цен на табак сильно ударит по семейному бюджету курильщиков.

Если при нынешней стоимости пачки месячные затраты составляют порядка 3600 рублей на человека, то 20% увеличение стоимости сигарет будет стоить потребителю уже более 4 тыс. рублей в месяц при средней зарплате в России порядка 35 тысяч рублей.

По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, дефицит бюджета с помощью повышения акцизов на сигареты восполнить нельзя, способ не только неэффективный, но и вредный для граждан, которые обеспечивают инициативу из собственных кошельков.

«Табак и сигареты сегодня и так стоят дорого. А с учетом падения доходов для многих людей, страдающих этой пагубной привычкой, покупка сигарет и так стала существенной статьей для их семейного бюджета. По-моему, чиновники слабо представляют, чем это может закончиться», – считает Миронов.

Исследования Росстата показывают, реальные доходы россиян упали во втором квартале 2020 года на 8% в годовом выражении – рекордный показатель, который не опускался так же резко с 1999 года. Именно на этот период пришелся основной удар кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По данным РБК, покупательная способность также упала до минимума с 2011 года.

Известно, что на данный момент в России курят не менее 30 миллионов человек, доходы которых очевидно упали в период самоизоляции и после отмены карантинных ограничений. При этом налоговая нагрузка на курильщиков растет очень быстрыми темпами: с 2010 года минимальная ставка выросла более, чем в 10 раз. Ежегодный рост акцизов приводит к росту стоимости пачки сигарет в нашей стране. Если 10 лет назад она была около 20-25 рублей, то к 2020 году выросла до 120 рублей, то есть больше, чем в 4 раза.

Семейный бюджет будет не единственным, кто неизбежно пострадает от резкого повышения акцизов. Следующие на очереди – ритейлеры.

«В целом, повышение акцизов – шаг, неприятный для отрасли. Такие действия важно согласовывать с бизнесом, который пока восстанавливается после пандемии. Увеличение акцизов закономерно приведет к росту контрабанды из соседних стран, где табачная продукция реализуется по более низкой цене. Часть потребителей в России предпочтет дешевые нелегальные сигареты. Официально работающий бизнес начнет терять деньги, а он не только платит налоги, но и создает рабочие места. Падение продаж легальных сигарет неизбежно снизит акцизные отчисления добросовестных производителей в государственный бюджет», – рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

В предыдущие пять лет основной причиной роста доли черного рынка сигарет на 15% стал именно рост акцизов в нашей стране при увеличении дешевой контрабанды из-за рубежа. Понятно, что с нелегальных сигарет акцизы не заплачены, поэтому они и стоят в разы дешевле, что и привлекает часть потребителей. Для сравнения: на черном рынке в Москве нелегальные сигареты можно приобрести за 70 рублей, а в регионах – даже за 55 рублей.

Маловероятно, что курильщики захотят отказаться от своей многолетней привычки. Большая часть россиян с низкими доходами перейдет на нелегальные сигареты. По экспертным оценкам при резком росте акцизов доля черного рынка табака вырастет до 30%.

«Вероятность того, что россияне начнут потреблять меньше табака из-за роста цены – очень сомнительный тезис. Запреты и рост стоимости не работают, нужна альтернатива, работа с подростками и популяризация ЗОЖ», – пояснил Андрей Карпов.

Новость о радикальных предложениях правительства активно обсуждают не только в СМИ, но и в соцсетях. Большинство категорично против очередного повышения налогов и сходится на мысли, что рост цен ударит по карману и заставит искать дешевые (а значит, скорее всего, нелегальные) сигареты.

«Вот только боюсь, многие действительно перейдут на контрафакт. Или будут самосад выращивать. Русского человека остановить трудно», – пишут на форумах.

Очевидно, что переход курильщиков на нелегальные сигареты прямо повлияет на сбор налогов.

С 2017 года уже можно заметить снижение легального рынка табака на 20% и чем выше цена на легальный табак, тем сильнее растет черный рынок, с которого не поступает вообще никаких налогов в федеральный и региональный бюджет. Это привело к тому, что сейчас каждая седьмая сигарета в стране оказывается нелегальной продукцией, а российский бюджет недосчитывается порядка 100 миллиардов рублей ежегодно.

«В сложившейся ситуации есть еще один путь для удовлетворения нужд бюджета и снижения негативного влияния на благосостояние граждан. Ведь в текущем Налоговом кодексе было заложено повышение на 4% - в рамках инфляции. Можно повысить акцизы в 2021 году не на 20%, а в пределах 10%. На аналогичный процент вырастет и стоимость пачки сигарет. «Такой рост не спровоцирует массовый отток граждан на черный рынок табака, и тогда федеральный бюджет точно получит дополнительные доходы», — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В свою очередь, крупнейшие табачные компании предложили правительству применить сбалансированный подход: повысить ставку акциза на 8%, что позволит стимулировать налоговые поступления от легального бизнеса и избежать резкого роста черного рынка. При таком сценарии поступления в госказну в следующем году увеличатся до 630 миллиардов рублей, и не возникнет резкого роста цены, а значит общественного недовольства и оттока потребителей в теневой сектор.