Таинственная спутница Навального Мария Певчих нашлась в Берлине

В Берлин Певчих полетела потому, что «семье Навального требовалось некое сопровождающее лицо» Фото: REUTERS

Сотрудница фонда Навального Мария Певчих, которая была с ним в Новосибирске и Томске и которая сопровождала его в Берлин, вышла на связь с британскими журналистами.

Она дала интервью BBC, в котором рассказала о своей работе в фонде, а также поделилась некоторыми деталями событий последних недель.

Певчих настаивает на том, что быстро, но случайно узнала об экстренной посадке пассажирского самолета с Навальным в Омске. Это, по ее словам, произошло благодаря тому, что другой сотрудник фонда отслеживает самолеты «без какой-либо причины на это».

Марина Певчих. Фото: кадр из видео NationNews

Она также рассказала свою версию того, как бутылки из-под питьевой воды из гостиничного номера Навального оказались за границей. По ее словам, после получения информации об «отравлении» решение забрать из его пустого гостиничного номера все «к чему человек мог притрагиваться», было единственным и очевидным.

В Берлин Певчих полетела потому, что «семье [Навального] требовалось некое сопровождающее лицо».

Судя по тому, что Певчих в интервью подтвердила, что регулярно навещает Навального, сама она находится сейчас в немецкой столице.

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