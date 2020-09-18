«Сменил фамилию, оказался адвокатом»: Стала известна личность мужчины, который на машине протаранил ворота резиденции посла США в Москве

Между тем в полиции сообщают, что водитель «Рейндж Ровера» находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения

Вечером в пятницу, 18 сентября, водитель на «Рейндж Ровере» протаранил ворота резиденции посла США в Москве. Американские послы еще с 1930-х годов проживают в историческом особняке в Спасопесковском переулке.

Что известно на данный момент:

- Внедорожник влетел в старинные металлические ворота около 16:25.

- Выбив одну из створок, поврежденный автомобиль заглох.

- Сидевшего за рулем лысого мужчину скрутила охраняющая резиденцию полиция.

- Представители посольства США уже сообщили, что в момент ЧП посла Джона Салливана в особняке не было.

Между тем в полиции сообщают, что водитель «Рейндж Ровера» находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Очевидцы сообщают, что сначала мужчина подъехал к зданию и о чем-то начал спорить с дежурившими у входа сотрудниками полиции, выкрикнул фразу «как меня все достало!», сделал резкий разворот и задним ходом выбил ворота резиденции. Когда мужчину вывели из машины, он еле держался на ногах.

Личность задержанного уже установлена. По словам источника сайта kp.ru, мужчине 44 года и его зовут Юлиан Владимирович Климанов.

Как стало известно «Комсомольской Правде», Юлиан Климанов является адвокатом. Причем, в 2015 году (уже работая адвокатом), он поменял фамилию - до этого он был Юлиан Зуй. Несколько лет назад Климанова лишали статуса адвоката (по какой причине, пока неизвестно), однако позже он (статус) был возобновлен и действует в настоящий момент.

Чем не угодили водителю посольские ворота, сейчас выясняет полиция. В ГУ МВД России по Москве сообщают, что по инциденту начата проверка.