«Победило «Пугало»: В Сочи закрылся «Кинотавр»

Главный приз - фильм «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Закрытие фестиваля «Кинотавр» омрачила весть о болезни режиссёра Александра Молочникова, который презентовал в Сочи свой новый фильм «Скажи ей».
С Молочниковым успели наобниматься все знаменитые гости фестиваля, включая Анну Чиповскую и Светлану Ходченкову, поэтому состояние у всех тревожное.
А в эти минуты в Зимнем театре назвали имена победителей.
Призы гильдии кинокритиков - «Kitoboy» и «Пугало».
Лучший режиссёр - Филипп Юрьев «Китобой»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Специальный диплом - фильму «Глубже». (Но это ничего не значащий приз, он, вернее, значит только, что больше ничего не дадут).
Режиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации "Лучший дебют"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дебют - «Маша».
Сценарий - Иван И. Твердовский, «Конференция».
Музыка - «Человек из Подольска».
Оператор - «Трое».
Женская роль - Валентина Романова из якутского «Пугала».
Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз в номинации "Лучшую женскую роль" в фильме "Пугало"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лучшая мужская роль - Владимир Онохов «Китобой».
Лучший режиссёр - Филипп Юрьев «Китобой».
И главный приз - фильм «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова.
Режиссер фильма "Конференция" Иван Твердовский, получивший приз имени Григория Горина за лучший сценарий
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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