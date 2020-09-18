«Победило «Пугало»: В Сочи закрылся «Кинотавр»

Главный приз - фильм «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закрытие фестиваля «Кинотавр» омрачила весть о болезни режиссёра Александра Молочникова, который презентовал в Сочи свой новый фильм «Скажи ей».

С Молочниковым успели наобниматься все знаменитые гости фестиваля, включая Анну Чиповскую и Светлану Ходченкову, поэтому состояние у всех тревожное.

А в эти минуты в Зимнем театре назвали имена победителей.

Призы гильдии кинокритиков - «Kitoboy» и «Пугало».

Лучший режиссёр - Филипп Юрьев «Китобой» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальный диплом - фильму «Глубже». (Но это ничего не значащий приз, он, вернее, значит только, что больше ничего не дадут).

Режиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации "Лучший дебют" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дебют - «Маша».

Сценарий - Иван И. Твердовский, «Конференция».

Музыка - «Человек из Подольска».

Оператор - «Трое».

Женская роль - Валентина Романова из якутского «Пугала».

Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз в номинации "Лучшую женскую роль" в фильме "Пугало" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучшая мужская роль - Владимир Онохов «Китобой».

Лучший режиссёр - Филипп Юрьев «Китобой».

И главный приз - фильм «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова.

Режиссер фильма "Конференция" Иван Твердовский, получивший приз имени Григория Горина за лучший сценарий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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