Паулина Андреева в обтягивающем платье без белья свела "Кинотавр" с ума

Звездные супруги появились буквально на один день Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паулина Андреева появилась на закрытии "Кинотавра". Для выхода на красную дорожку супруга Федора Бондарчука выбрала зеленое обтягивающее платье с глубоким декольте и высоким вырезом. Пикантной деталью сексуального образа красавицы стало отсутствие нижнего белья. Точнее бюстгальтера, благодаря чему публика смогла лицезреть то, что обычно скрыто от посторонних глаз.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали главной сенсацией закрытия "Кинотавра". Дело в том, что звездные супруги появились буквально на один день. Но пропустить мероприятие никак не могли. Ведь два года назад именно благодаря "Кинотавру" стало известно о том, что Паулина и Федор - пара. И, как всегда, актриса свела с ума своей красотой не только коллег по цеху, но и обывателей. Публика не сводила глаз с Андреевой. Она буквально царила на красной дорожке.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали главной сенсацией закрытия "Кинотавра" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для выхода в свет избранница именитого режиссера выбрала вечернее сексуальное платье зеленого цвета. Высокий вырез явил идеальные ноги звезды, длине которых позавидуют топ-модели. Но это еще не все.

Артистка не стала надевать под платье бюстгальтер. Глубокое декольте так и пленило публику. Сама же Паулина улыбалась фотографам и зрителям. Ну а Бондарчук, как и всегда, с вожделением смотрел на жену.

Высокий вырез явил идеальные ноги звезды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Публика шушукалась - мол, Паулина за год семейной жизни стала еще краше. А чувствам актрисы и режиссера можно только позавидовать. Ведь невооруженным глазом видео, как они счастливы вместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Победило «Пугало»: В Сочи закрылся «Кинотавр»

На 31-ом фестивале объявили имена лучших кинематографистов (подробности)