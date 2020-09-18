СК: Осужден разместивший фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн"

Круглов полностью признал вину и раскаялся в содеянном Фото: Следственный комитет России

Суд приговорил жителя города Ульяновск Вячеслава Круглова к штрафу в размере 120 тысяч рублей за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн". Осужденный обвинялся в покушение на реабилитацию нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенное публично.

- Следствием и судом установлено, что 4 мая 2020 года Круглов, используя приложение в социальной сети, неоднократно отправлял на сайт "Банк Памяти" фотографию фюрера и главы Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для их дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В рамках расследования следователи установили, что Круглов совершил противоправные действия с целью одобрения преступлений немецко-фашистских захватчиков во главе с Гитлером, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что уже в ходе предварительного следствия Круглов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Благодаря этому Вячеслав избежал более сурового приговора: штрафа в размере 300 тысяч рублей и исправительных работ на срок до одного года.