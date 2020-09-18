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«Стройна, как кипарис»: Паулина Андреева развенчала слухи о пополнении семействе

Знаменитая пара показалась на «Кинотавре»
Игорь ПОЛЯКОВ
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Выбор наряда спутницы Бондарчука похвалила даже придирчивая модница Ксения Собчак

Выбор наряда спутницы Бондарчука похвалила даже придирчивая модница Ксения Собчак

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже не первый месяц киношная тусовка трубит о беременности молодой жены Фёдора Бондарчука. Мол, красавица Паулина Андреева перестала появляться на светских премьерах, поскольку ждёт малыша. Плюс ко всему в СМИ были сообщения, что Андреева покинула МХТ имени Чехова, мол, приличный срок беременности уже не позволяет актрисе порхать в на театральных подмостках.

Интригу держали до конца. В первые дни «Кинотавра» Фёдор Сергеевич появлялся в свете один. Критики шептались: ну точно готовится снова стать отцом, прячет беременную Паулину. Но на закрытие киносмотра в Сочи звёздная пара все-таки появилась вместе. Паулина вопреки наветам сплетников была, как всегда, стройна. Никакого даже намёка на беременность.

Знаменитая пара показалась на «Кинотавре»

Знаменитая пара показалась на «Кинотавре»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выбор наряда спутницы Бондарчука похвалила даже придирчивая модница Ксения Собчак.

- Еще из сенсаций красной дорожки - очень красивая Паулина в темно-зелёном платье. Ура,- одобрила Собчак платье Андреевой.

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