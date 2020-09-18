Зареванная Анна Седокова вышла замуж в третий раз

Анна Седокова связала себя узами Гименея в третий раз Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Седокова вышла замуж за 28-летнего Яниса Тимму. Счастливое для многодетной мамы событие случилось 6 сентября. Расписались влюбленные на Рублевке. Певица не могла сдержать слез счастья, прорыдав в прямом смысле этого слова всю свадьбу.

Анна Седокова связала себя узами Гименея в третий раз. Избранником фигуристой певицы стал баскетболист Янис Тимма, который ради артистки бросил жену с маленьким сыном.

На свадьбе многодетная мама блистала в платье от Zuhair Murad, на женихе тоже был добротный костюм. Кольца сделаны на заказ.

А ведь в конце июля экс-солистка "ВИА Гры" сообщила радостную новость - возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Певица призналась, что сказала "да". Тогда она не обмолвилась о скорой свадьбе.

Однако 18 сентября 37-летняя Анна и ее 28-летний возлюбленный стали гостями шоу "Вечерний Ургант". Ведущий программы поздравил влюбленных с помолвкой и поинтересовался, когда планируется свадьба. Однако баскетболист неожиданно признался: "Уже была!". Седокова подтвердила слова избранника: "Да, мы уже поженились. Я больше не невеста".

По словам артистки, родители узнали о радостной новости только на следующий день. "На всех видео, которые у меня есть с помолвки и со свадьбы, я с заплаканным лицом. Я просто начинаю там реветь", - поведала Ивану Урганту певица. И опять чуть не заревела. Янис в этот момент нежно обнимал жену.

Напомним, Янис и Анна начали встречаться летом 2019 года. Пара долгое время скрывала отношения. На момент развития романа Тимма был женат, что вызвало бурю негодования у общественности. Бывшая жена, которая воспитывает от спорстмена маленького сына, разразилась проклятиями в адрес артистки, когда узнала об измене мужа.