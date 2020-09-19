Протесты в Белоруссии, последние новости на 19 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Люди приветствуют Лукашенко на "Минск-арене". Фото: REUTERS

На днях, 17 сентября, выступая на женском форуме «За Беларусь» президент Александр Лукашенко, заявил, что принял решение закрыть государственную границу с Запада. В первую очередь с Литвой и Польшей, ну и усилить «с братской Украиной». Потому что «неизвестно, что они там выбросят дальше», - сказал он.

В следующие дни много внимания — и простых людей и политиков соседних стран - было уделено тому, изменилось ли что-то на государственных границах Республики. Пока никаких кардинальных изменений не произошло. Усилен контроль над въезжающими, но таким он стал не вчера, а еще раньше. Из-за чего вот уже пару недель на пропускных пунктах в Республику наблюдаются многочасовые очереди. Польские погранслужбы заявили агентству «Риа Новости», что все работает в штатном режиме. Примерно тоже самое сказали и украинские погранцы.

В Госпогранкомитете пояснили, что под "закрытием" границ Лукашенко имел в виду усиление охраны.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ БЕЛОРУССИИ

Глава МИД Республики Владимир Макей завил, что Белоруссия готовит ответные санкции Евросоюзу. Ответ страны на возможные санкции ЕС может отразиться в том числе работы иностранных СМИ.

"Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ. Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза", - цитирует чиновника Sputnik.

Проект списка уже подготовлен. Минск намерен запустить его немедленно после соответствующего решения Европейского союза.

Прокуратура заявила, что к административной ответственности могут привлечь 140 минский семей, которые выходили на акции протеста с несовершеннолетними.

ЗАЯВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

В ООН продолжаются обсуждения белорусской ситуации. В Совете по правам человека прошли дебаты. Постпред Беларуси в ООН Юрий Амбразевич заявил об отсутствии в стране политзаключенных.

Совместные санкции США и Европы против Республики вступят в силу на следующей неделе, как обещают политические лидеры стран.

Украина завела уголовное дело «о разглашении гостайны». Повод - ситуация с33 задержанными в Беларуси россиянами. Тех самых ЧВКшников.

Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью с 21 сентября

Путин еще раз заявил, что 33 задержанных в Белоруссии гражданина РФ (наемники ЧВК) — это спецоперация Украины и США.

ОППОЗИЦИЯ

Члену президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой продлили арест. В СИЗО она останется до 8 ноября.

Параллельно СК предъявил официальные обвинения в призывах к смене власти еще одному члену КС Максиму Знаку. Он так же находится в СИЗО. В знак протеста Знак объявил голодовку.

Стало известно, что накануне была задержана координатор волонтерской службы правозащитного центра «Весна» Мария Рабкова и ее муж Вадим Жеромский.

Лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский освобожден из СИЗО, где он отбывал административный арест за «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Вышла на свободу из СИЗО в Жодино после десяти суток ареста дочь редактора TUT.BY Валерия Уласик.

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Так же люди собрались на Пушкинской площади. Многие принесли цветы в память об Александре Тарайковском.

Выпускники и сотрудники физфака БГУ отправили обращение в Национальное собрание Беларуси.

Уволили с работы чемпионку Беларуси по триатлону Валентину Зеленкевич. Тренерский состав уверяет, что никакого политического подтекста в этом нет, хотя Валентина и ходила на митинги и размещала в интернете фото с бело-красно-белым флагом. Сама же спортсменка считает, что есть.

Выяснилось, что заведено уголовное дело на 25-летнюю минчанку Марию Бобович. Девушка на свободе, но ее обвиняют в порче имущества. Инцидент произошел еще 9 сентября, когда Мария написала на тротуаре в районе Пушкинской площади две буквы «Не» (целая фраза должна была быть «Не забудем»). Идет уголовное дело.

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