Дмитрий Шепелев: «Пугачева сказала, что я любовник Максима Галкина»

Дмитрий Шепелев признался, что ему приписывали роман с Максимом Галкиным. Фото: Инстаграм.

Дмитрий Шепелев предпочитает скрывать свою личную жизнь: он не показывает на публике сына Платона и редко говорит о своей возлюбленной Екатерине Тулуповой. Телеведущий справедливо считает, что счастье любит тишину. Видимо, именно поэтому после смерти матери Платона Жанны Фриске о личной жизни Дмитрия ходило немало слухов. О самом нелепом из них он решился рассказать только сейчас. Оказывается, телеведущего подозревали в нетрадиционной ориентации. Молва приписывала ему роман с Максимом Галкиным.

- Самый нелепый слух обо мне… Совершенно не слежу за слухами обо мне, но все равно остаюсь в курсе благодаря «добрым» людям, которые говорят: «А ты слышал…?» Думаю, людям просто удобно верить слухам и принимать все за чистую монету. Самый нелепый? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности, - рассказал Шепелев в интервью PeopleTalk.

Телеведущий рассказал о том, как он расслабляется – в этом ему помогают спорт и вино, признался, что главный человек в жизни – это его сын, и назвал свой идеал женщины.

- Идеал моей половинки — это… Моя женщина, - сообщил телеведущий.

В прошлом году Дмитрий Шепелев съехался со своей избранницей – дизайнером Екатериной Тулуповой. Дмитрий и его невеста живут в большой квартире на Патриарших прудах вместе с двумя детьми - сыном Шепелева от Жанны Фриске Платоном и Ладой – дочкой Екатерины от первого брака. Дети пары – ровесники, им по 7 лет. Ребята ходили в один детский сад, и именно они познакомили родителей друг с другом.

Шепелев не раскрывает свои планы на будущее, однако в Инстаграме он как-то проговорился, что подумывает о женитьбе. С 37-летней Екатериной Тулуповой 37-летний телеведущий начал встречаться три года назад. Тулупова, как и Шепелев, воспитывала дочку одна. С мужем Екатерина развелась в 2016 году.

Телеведущий не спешит делиться подробностями своих новых отношений с публикой, потому что не любит повышенного внимания к своей личной жизни. Недавно Шепелев признался: его раздражает, когда его узнают на улице, или когда незнакомые люди пытаются давать ему советы о личной жизни. В свое время он очень устал от этого, когда встречался с певицей Жанной Фриске. По словам Шепелева, пока он не влюбился в Жанну, он не имел представления, насколько она публичный человек. Когда она стала встречаться с Дмитрием, он был начинающим телеведущим. Слава Жанны буквально оглушила его – они не могли ступить и шагу без того, чтобы за ними не наблюдали со стороны. Именно этот момент очень сильно напрягал Шепелева во время романа с Фриске.

- Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжёгся на этом. Она — ещё более публичный человек, чем я. Ещё куда более узнаваемый человек. Вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все кому не лень, то мне от этого стало очень страшно, - рассказал недавно телеведущий в YouTube-шоу «Макарена».

Когда Жанны не стало, и у Шепелева появились новые отношения, он понял, что ни с кем не хочет делиться подробностями того, что происходит в его доме и в его семье.