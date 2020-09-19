«Бутылку с "Новичком" взяла в руки в обычных перчатках?»: Что не так с интервью спутницы Навального Марии Певчих

Мария Певчих

Два года назад, 13 сентября 2018, вышло интервью «русских агентов Петрова и Боширова». Тех самых, назначенных отравителями Скрипалей на том основании, что попали на видео в миле от их дома в злополучный день «химатаки в Солсбери». Фразочки пары — «хотели посмотреть на Солсберийский собор со знаменитым шпилем» — разошлись на мемы. Пусть они не причём, ведь реальных обвинений, не в СМИ, а в суде, Британия за два года не выдвинула. Но не выглядят так «простые торговцы спортивным питанием»!

Бумеранг всегда возвращается — или, говоря не столь высокопарно, жизнь любит «зеркалить».

Почти месяц продолжается эпопея с «отравлением Алексея Навального». Сражение наших врачей за его жизнь в Омске, эвакуация в Берлин, а после долгих дней комы — трогательное фото в окружении семьи… История его вызвала сочувствие, всё-таки жизнь любого человека, даже твоего политического оппонента, — непреложная ценность.

Мария же в своём интервью говорит только о бутылке. Взяла ли она другие вещи Навального, в каком количестве, что с ними стало потом — из её откровений не ясно. Фото: REUTERS

Да, маячили на заднем плане вопросы. Так где же всё-таки нашли следы яда: в организме Навального — или в его вещах; насколько объективными были зарубежные экспертизы; что за люди вертелись вокруг Алексея в его роковой поездке в Сибирь?

Ну так вокруг нашей оппозиционеров абсолютно всё, начиная от источников доходов, столь же мутно, как и офшорные счета чиновников-коррупционеров, с которыми те вроде бы сражаются.

А потом началось. Оказалось, отдел расследований у Навального — «мы же не такие, у нас полная прозрачность!» — десять лет возглавляет жительница Лондона Мария Певчих, и об этом никто не знает (других своих соратников Алексей охотно раскручивал).

Ещё госпожа Певчих регулярно прилетала к нему в Москву, привозила какие-то документы. Из Лондона, да. Открытки с видами Солсберийского собора, должно быть.

А потом вылетела с бесчувственным Навальным в одном спецсамолёте из Омска в Берлин. И пропала.

13 сентября «Комсомолка» даже предложила ей со своих страниц: дайте интервью, развейте все домыслы вокруг честного имени.

17 сентября было опубликовано видео из томского отеля с теми самыми бутылками. Фото: REUTERS

Видимо, в британских спецслужбах МИ-5 и МИ-6 нас читают — 18 сентября с Марией Певчих побеседовал журналист Русской службы Би-би-си.

И вновь — открытие за открытием.

Оказывается, она вместе с другими соратниками Навального сразу после известия о его недомогании устроила «поиск улик». Нашла бутылку воды, из которой он вроде бы пил. Сразу же поняла: ВОТ ОНО.

Ещё раз: этот тот самый яд, которым в Солсбери якобы отравили Скрипалей, убили жительницу соседнего города, вызвали недомогание у десятков других местных.

А соратники Навального во главе с Марией в одних бытовых перчатках (в Солсбери полицейские были одеты как космонавты) забирают бутылку. Затем девушка вывозит улику на самолёте в Берлин просто в чемодане, в обыкновенном багаже.

Ни у кого — ни малейших недомоганий. Страшный, чудовищный яд. Англичане после чего-то подобного снесли дом Скрипалей на всякий пожарный.

Я не ракетчик, я филолог. Но если следы яда были, они могли остаться на всех вещах, к которым прикасался Навальный. На зубной щётке. На одежде. На полотенце. Везде.

Мария же в своём интервью говорит только о бутылке. Взяла ли она другие вещи Навального, в каком количестве, что с ними стало потом — из её откровений не ясно. Потому и похоже всё интервью на операцию по легендированию. Надо же как-то объяснить, откуда взялась ключевая улика, бутылка, на которой почти три недели назад немцы якобы обнаружили яд.

Да, конечно, Мария — не при чём. Такая же обычная девушка, как простые туристы-торговцы спортпитанием Петров и Боширов.

Мария, может, придёте к нам в «Комсомолку» — хотя бы по видеосвязи — спокойно поговорим, развеете подозрения.

Да нет — не придёте ведь. Потому что вопросы тут будут настоящие, а не заранее согласованные (журналист-автор того интервью для Би-Би-Си — личный друг Певчих, но это так, уже мелочи).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Какая я офигенная»: таинственная спутница Навального дала первое интервью ВВС

Загадочная Мария Певчих вышла из тени, наговорив много слов, обвинений, но никаких ответов на главные вопросы (подробности)