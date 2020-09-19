Минск и Киев рассорили не только выборы президента Белоруссии, но и еврейский вопрос

Официальный Киев негодует по поводу ситуации, которая сложилась с паломниками-хасидами на границе между Белоруссией и Украиной. Фото: EPA/STR/ТАСС

Официальный Киев негодует по поводу ситуации, которая сложилась с паломниками-хасидами на границе между Белоруссией и Украиной, и обвиняет Лукашенко и власти РБ в чуть ли не сознательной провокации, которая усложнит позиции президента Украины Владимира Зеленского в еврейском мире. Ситуация действительно сложилась «сказочная».

Каждый год десятки тысяч евреев-хасидов приезжают на еврейский Новый год в украинский город Умань на могилу своего духовного вождя ребе Нахмана из Брацлава, где веселятся и радуются, согласно его воле. Небольшой городок Умань чуть ли не весь остальной год живет с доходов от этих паломников. В 2018 году таких паломников было более 100 тысяч, гораздо больше, чем местного населения. В этом году планировалось, что их будет также весьма много, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Поскольку многие страны закрыли свои границы, и Украина в том числе.

За хасидов вступился даже Госсекретарь США Майк Помпео, который попросил Зеленского открыть им в виде исключения «зеленый коридор». Помпео-таки можно даже понять. У хасидов в США имеется очень мощное лобби, как и в большинстве европейских стран. Но Владимир Александрович не пошел на попятную. То ли действительно озаботился здоровьем собственных сограждан, что как-то не отвечает нынешним реалиям, когда на Украине коронавирус сейчас ставит рекорд за рекордом по числу заболевших. То ли вспомнил, как встречали с камнями и факелами украинцы своих же соотечественников, просто прибывших из Китая (кстати, ни одного заразившегося среди них так и не оказалось). Одним словом, хасидам был дан от ворот поворот. Кроме тех, кто заранее уже прилетел в Киев и Одессу и спокойно жил там, потихоньку перебираясь в Умань.

Но надо же понимать, что для хасидов на еврейский Новый год сплясать на могиле цадика Нахмана – это если и не то же самое, что для мусульманина совершить хадж в Мекку, но все равно где-то близко к тому. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», - решили эти паломники и прилетели… в Минск. Откуда стройными рядами выдвинулись в сторону белорусско-украинской границы.

Самые активные быстро перешли через белорусские КПП на границе и, пройдя нейтральную полосу, буквально уперлись в украинских пограничников, которым для усиления пригнали даже БТР.

Каждый год десятки тысяч евреев-хасидов приезжают на еврейский Новый год в украинский город Умань на могилу своего духовного вождя ребе Нахмана из Брацлава, где веселятся и радуются, согласно его воле. Фото: EPA/STR/ТАСС

- По состоянию на 08:00 в период с 14 по 17 сентября в пункте пропуска «Новая Гута» на выезд из Республики Беларусь оформлено 1216 граждан Израиля, из них детей до 12 лет - 84 человека, от 12 до 18 лет - 253 человека, - говорится в официальном сообщении белорусского пограничного ведомства. Еще более полутора тысяч хасидов осели в маленьком приграничном городке Пинске в Белоруссии.

А самые смелые разбили свой лагерь на нейтральной полосе. Что они там только не делали, пели, плясали, оставляли везде горы мусора, даже переоделись в шаровары и вышиванки и спели хором гимн Украины. Полного текста никто, естественно, не знал, поэтому солисты исполняли лишь первый куплет про «Ще не вмерлу», а хор подхватывал на припеве с «ла-ла-ла-ла». Получалось не державно, а местечково, и даже мелодия гимна почему-то приобрела некоторые еврейские интонации. А чего вы еще хотели от хасидов? Я вот помню, как Тегеране местный оркестр исполнил гимн России, там мы его просто не узнали.

В общем, «ще не вмерла» тоже не помогла. Нет, отдельные состоятельные евреи границу пересекли, их, как сообщают с мест провели за 3-4 тысячи долларов местные проводники, поделившиеся с украинскими погранцами. Наверное, за обратный путь возьмут не меньше. Но для остальных паломников украинские пограничники стояли, как несгибаемая скала посреди бушующего хасидского моря. Лукашенко постарался как-то помочь паломникам, им там привезли палатки, пищу, причем, кошерную. Белорусский МЧС выслал на границу 8 модулей с системами жизнеобеспечения и осветительное оборудование. Помочь хасидам вызвался и Гомельский облисполком. А Киев за это, и за то, что их пропустили с белорусской территории, на президента Белоруссии обиделся.

Ну как на президента? Верховная рада Украины белорусские выборы не признала, присоединилась к ЕС, сам Зеленский также заявил, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы президента. Украинская пресса поголовно величает теперь Лукашенко «самопровозглашенным президентом». Вся украинская власть на стороне местных майданутых, и Украина готовится ввести против Белоруссии свои санкции, хотя это для нее самоубийственно. Офис президента Украины обвинил власти Белоруссии в том, что они способствовали скоплению хасидов на границе, и призвал прекратить «создавать дополнительное напряжение», обвинив лично Лукашенко: «Личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений». И после этого всего раздается хоровой вопль из Киева: «А нас-то за що?»

- Это недружественная реакция. Мы просили белорусскую сторону не пропускать их через свою границу. Но белорусские пограничники, как я понимаю, по команде свыше, пропустили около тысячи хасидов, которые сейчас находятся на нейтральной территории. Но решение правительства и президента принято, - заявил замминистра внутренних дел, основатель скандального портала «Миротворец» Антон ( в узких кругах – «Антонина») Геращенко. А сам министр Арсен Аваков внес весомый вклад в укрепление украинско-белорусских отношений. Написав на своей странице в «Фейсбуке»: «Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь».

Мы, говорят в Киеве, просили, но нам навстречу не пошли. Как просили, кроме устных выступлений, непонятно. Что оскорбили и даже не извинились, так это мелочи. Им же все равно должны были пойти навстречу, потому что Украине все должны по факту ее существования. Что в Белоруссии нет ограничений на выезд, их тоже не волнует, и что по законодательству транзитом следующие иностранцы не могут задерживаться на территории РБ свыше 48 часов, так это дело Минска, а не Киева. И ведь какой бы поднялся хай, если бы хасидов не выпустили из Белоруссии! Трудно себе представить в этом случае какой очередной камень, даже не камень, а валун, был бы брошен в огород Лукашенко, в образе тирана, попирающего права не просто человека, а еврея-паломника.

Ан не получилось. И теперь хасиды «почему-то» считают, что Лукашенко – это полный Окей, а Зеленский – полный отстой. Но почему же?

Ой, таки, вэй. Как говорится.