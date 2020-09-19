Глава ФБР уверен, что Россия "вмешается в американские выборы"

Директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США заявил, что Россия «активно проводит кампанию дезинформации против кандидата от демократов Джо Байдена». Фото: REUTERS

Директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США заявил, что Россия «активно проводит кампанию дезинформации против кандидата от демократов Джо Байдена». Почему именно только Байдена, а не всех кандидатов, руководитель спецслужбы не пояснил.

По его словам, экстремизм на расовой почве, в основном со стороны сторонников превосходства белой расы, составляет большинство внутренних террористических угроз Америки. Он также повторил сделанную в прошлом месяце оценку разведывательного сообщества о том, что Россия проводит «очень активную» кампанию по распространению дезинформации и вмешательству в президентские выборы, причем главной их целью является Байден.

«Мы, безусловно, видели очень активные попытки русских повлиять на наши выборы в 2020 году, в частности, посеять разногласия и очернить бывшего вице-президента Байдена, поскольку русские считают его представителем антироссийского истеблишмента», – заявил Рэй.

Эксперты считают, что резкие комментарии директора ФБР вызваны исключительно тем, что Трамп, по его мнению, преуменьшает значение вмешательства России в выборы. Также Рэй обвиняет администрацию Трампа в смягчении угроз, как со стороны России, так и со стороны сторонников превосходства белой расы.

Рэй рассказал, что сотрудниками ФБР в среднем ежегодно проводится около 1000 расследований терроризма внутри страны, также было произведено около 120 арестов по подозрению в терроризме только в этом году, а главными угрозами являются сторонники превосходства белой расы и антиправительственные группы. Никаких связей с Россией с американскими оппозиционерами и расистами Рэй не озвучил даже в форме подозрений.

Президент США Дональд Трамп ответил на заявления директора ФБР в своей излюбленной манере – опубликовал пост в Twitter.

- Крис, вы не видите никакой активности со стороны Китая, хотя это намного большая угроза, чем Россия. Обе эти страны, плюс другие, смогут вмешаться в наши выборы 2020 года с помощью нашей абсолютно уязвимой аферы с незатребованными (поддельными?) бюллетенями. Проверьте это!», – написал глава Белого дома.