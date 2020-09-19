"Удивительно, что на видео не засветилась Наташа": экс-подруга рассказала о раскрепощенных нравах в семье Тарзана и Королевой

Тарзан всем друзьям говорит, что Наташу не бросит никогда. Фото: Личный архив

Вторую неделю любовные похождения 50-летнего Сергей Глушко обсуждает вся страна. Самого известного стриптизера страны уличили в измене – Тарзан отрицать не стал, но за репутацию жены Наташи Королевой переживает. Версий происходящего две. Актриса различных телешоу 28-летняя Анастасия Шульженко сообщила, что почти полтора года время от времени встречалась с мужем Наташи Королевой: «Мы познакомились на его шоу, после чего поехали к Сергею в гости. Слово за слово, прикосновение за прикосновением, и все случилось. Мы виделись, когда у Сережи было свободное время…» По мужской версии: Настя его соблазнила, обдурила – он впал в неадекватное состояние, из-за чего и вступил с коварной женщиной в интимную связь, а ее подруга сняла факт измены. Кроме того, подружки прихватили из квартиры Тарзана деньги и украшения Королевой. Разборки продолжаются.

Вероника и Тарзан раньше вместе занимались актерским мастерством. Фото: Личный архив

Свою версию происходящего kp.ru рассказала давняя приятельница Сергея Глушко. Тарзан не только в стриптиз-шоу выступает, но еще и играет в антрепризных спектаклях. Так вот когда Сергей только начал актерскую карьеру, ему понадобился человек, который научит его тонкостям актерского мастерства. У Тарзана тогда была главная роль в спектакле, поэтому понадобился педагог по актерскому мастерству. Ей стала Вероника Ч. – женщина не хочет афишировать настоящее имя, так как продолжает работать и это может повредить ее карьере. Поэтому на фото и видео, где Вероника рассказывает нам о Тарзане – она в маске.

У Вероники уже давно случилась интрижка с Сергеем, по ее словам - «если что и было, то сто лет назад». Вероника и Тарзан теперь не общаются, но о нравах и интересах в семье она осведомлена. Поэтому Вероника уверена, что «сейчас на имени Сергея и его теле просто пиарятся».

Вероника рассказывает kp.ru свою трактовку видео с изменой Тарзана Королевой и утверждает, что он никогда не предаст жену и не бросит: «Сергею нужна мама. Наташа прекрасно эту роль выполняет. Им очень комфортно вдвоем, они хорошо друг другу подходят. Не удивлюсь, если эта любовница – эксперимент. Они очень любят эксперименты. Возможно, что это - один из экспериментов Наташи и Сережи сексуальных, потому что они все это любят и практикуют. Удивительно, почему там Наташа не засветилась – это странно. Они свободные в этом плане. Может быть «снимали» одну девочку…» Экс-подруга Тарзана предполагает, что никаких измен с его стороны жене не было – случился эксперимент, но девочка Настя решила пропиариться на ситуации – теперь зарабатывает походами на ток-шоу.

Вероника считает, что сейчас на имени и теле Тарзана просто пиарятся. Фото: Личный архив

Вероника рассказывает, как познакомилась с Тарзаном: «Мы познакомились на спектакле – он был в роли актера, мы потом встретились за кулисами. Ко мне подошла администратор, попросила, чтобы я позанималась с Сережей актерским мастерством, так как он не дотягивал до других актеров, а у него главная роль. Мы начали заниматься...» Вероника подчеркивает: «Сергей любит Наташу». Тарзан пообещал сегодня новое заявление на тему своей измены. Ждем. Версий уже столько, что можно снять кино – комедию с элементами драмы и эротики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый удар для Королевой: вскрылся роман Тарзана с известной певицей

Звезда публично рассказала о достоинствах стриптизера (подробности)