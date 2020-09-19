Археологи раскрыли загадку века: почему у древнеегипетских статуй отломаны носы

По мнению Блайберга, рассказавшему о своем открытии CNN, иконоборцы не были вандалами, потому что саму статую они не портили, а лишь вносили в ее облик некоторые изменения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда в конце позапрошлого века археологи стали находить в Египте статуи и изображения фараонов, они не особо удивлялись тому, что почти у всех изваяний отломаны носы, руки, повреждены глаза. Ответ казался всем очевидным: древние находки датируются 25 веком до нашей эры, так что вполне логично, что за многие столетия они не сохранились в целости. Словом, все винили время.

Но кураторы выставки Бруклинского музея провели исследования и вынесли свой вердикт: представители одной из старейших и самой долгоживущей цивилизаций в мире, нарочно ломали нос статуям. Ведь важной части лица нет и на изображениях, которые делали древнеегипетские мастера.

- Это сделано целенаправленно, - считает американский археолог и египтолог Эдвард Блайберг. – Правители разных династий боролись за власть, поэтому раздоры оставили шрамы в прямом и переносном смысле в каждом историческом периоде.

Блайберг работает в Бруклинском музее с 1998 года. Он является хранителем коллекции египетского и ближневосточного искусства.

- Изображениям человеческого тела египтяне приписывали сверхестественные силы, - поясняет историк. - Без носа статуя, т.е. дух умершего человека, переставала дышать, а, следовательно, ее прообраз не мог возродиться.

Египтяне свято верили в загробную жизнь. Правители, которые руководили страной, боялись, что умерший фараон может даже с того света управлять государством. Поэтому они часто обращались к иконоборцам, которые вносили в статую изменения – ломали носы, закрывали ей уши, чтобы она не слышала молитв, обрубали ей руки, чтобы она не могла делать и принимать подношения.

- В то время было четкое убеждение, что повреждение ограничивает возможности изображаемого человека, - продолжает египтолог. – Фараоны жестоко наказывали тех, кто видоизменял их образ на картинах при жизни, но после смерти их можно было сделать бессильными.

По мнению Блайберга, рассказавшему о своем открытии CNN, иконоборцы не были вандалами, потому что саму статую они не портили, а лишь вносили в ее облик некоторые изменения. Впрочем, современному человеку это непонятно, потому что для нас все, что напоминает о египетской цивилизации, считается искусством. Хотя сами египтяне, скорее всего, об этом думали меньше всего: для них статуи, мумии, саркофаги и изображения были лишь объектами поклонения.