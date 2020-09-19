Украинских прокуроров на профпригодность проверили торговцы бананами

Андрей Деркач Фото: wikimedia.org

Последняя состоявшаяся пресс-конференция народного депутата Андрея Деркача, на которых была представлена очередная порция записей разговоров экс-вице-президента США Джо Байдена, ныне – кандидата на пост президента США от Демпартии, и Петра Порошенко, не вызвала особого ажиотажа.

Нет, конечно, все оценили все эти «муси-пуси» взаимной комплиментарности между Петром Алексеевичем и стариной Джо, удивились более чем просто дружеским тесным связям главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина с и.о. посла США Кристиной Квин (а еще намекали, мол, оба не той ориентации, а они, оказывается, просто маскировались), а о длине ленты, на которой напечатаны проводки в пользу фирмы сынка Байдена Хантера до сих пор спорят – 15 метров или 18. Но был еще один на этом мероприятии момент, который не вызвал большого ажиотажа у журналистов местной украинской прессы. Или для них это привычное дело, в отличие от нас, не знающих, смеяться или ужасаться? Обратили на него внимание лишь сотрудники ресурса «Страна.ua». Принимавший в пресс-конференции участие экс-прокурор Константин Кулик объяснил плачевность нынешнего состояния прокурорского корпуса Украины очень неожиданной причиной.

Оказывается, при переаттестации украинских прокуроров на профпригодность тестировала компания, чей основной вид деятельности – розничная торговля… бананами. Товарищество «Сайметрикс-Украина», зарегистрированное 23 июля 2018 года с уставным капиталом в 5 тысяч гривен, руководит которым некая Галина Владимировна Зарипова. Как объяснил Кулик, сейчас эта фирма торгует бананами даже не в Киеве, а на рынках в Киевской области.

Причем, торговцы бананов определяли квалификацию прокуроров не при Петре Порошенко, а уже при президенте Зеленском, вернее, при Генпрокуроре Украины Руслане Рябошапке, занимавшем пост Генпрокурора страны с 29 августа 2019-го по 5 марта нынешнего 2020-го. Который по итогам тестирования банановыми торговцами сообщил, что из 1339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации – теста на законодательство и проверки на добропорядочность – в ГПУ осталось 610 прокуроров. По его словам, из 2,5 тыс. работников ГПУ в Офис прокурора перешли 1,5 тыс. На бананах, в общем прокололись. Или бананы победили прокуроров по итогам этой исторической битвы

Нет, конечно, возникает некоторое недоумение. Почему это было поручено фирме, торгующей бананами, продуктом завозным и импортным, а не ридным, к примеру, украинским салом? Сразу бы поднялся градус патриотизма. Да и проверка салом как-то ближе украинским прокурорам.

Видимо, все дело в том, что это тестирование проводилось на американские деньги. Американцы выделили 7 миллионов долларов, из которых, как рассказал Кулик, один миллион баксов на Украине «пустили на отели и фуршеты» (вот там, наверное, сала было завались). А у американцев еще с начала прошлого века есть понятие «банановой республики» (как вариант – фруктовой), но вот термина «республика сала» как не было, так и нет.

Классно ведь провернули. Даже не через однодневку все провели, а еще и бананами после распила приторговывают. Может, еще и крестиком вышивать могут?