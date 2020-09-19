"Интересно, какие сигналы идут от США": Пранкеры поговорили с главой Европарламента от имени Тихановской

Глава высшего законодательного органа ЕС пригласил политика в Европейский парламент и пообещал поддержку белорусской оппозиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный российский пранкер Алексей Столяров (Лексус), который вместе с напарником Владимиром Кузнецовым (Вован) разыгрывают мировых политиков и звезд шоу-бизнеса, выложил в Интернет аудиозапись и транскрипт разговора с главой Европарламента Давидом Сассоли.

Пранкеры вели разговор от имени белоруски Светланы Тихановской, которую Литва признала президентом Белоруссии, и литовского президента Гитанаса Науседы. Напомним, что в настоящее время Тихановская находится в Литве.

Сассоли сказал, что Тихановскую были бы рады видеть в Европарламенте. Брать на себя всю ответственность за организацию такой поездки глава Европарламента не стал, заметив, что посоветуется по этому поводу с председателем международного комитета.

Пранкеры вели разговор от имени белоруски Светланы Тихановской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мне нужно проконсультироваться с председателем Урсулой фон дер Ляйен и вице-президентом Жозепом Боррелем, чтобы иметь единую позицию по этому. Тем временем для меня очень интересна ваша позиция как государства-члена, и мне также интересно, какие сигналы идут от США, - рассказал Сассоли пранкерам.

Он также заявил, что «ЕС пытается ввести санкции по отношению к тем, кто причастен к нападкам», а «Европейский парламент строго стоит на поддержке таких мер и проявляет солидарность с оппозицией в это сложное время».

Сассоли признал, что по поводу признания Тихановской президентом Белоруссии в Европарламенте единства нет. «На этот счёт у нас дебаты», - сказал он, отметив важность и необходимость сигналов по этой тематике со стороны… США.