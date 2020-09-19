Возобновление авиасообщения России и Белоруссии в 2020 году: что надо знать туристам

После возобновления авиасообщения России и Белоруссии в 2020 году через Минск можно будет улететь на курорты Египта и Черногории. Правда, только раз в неделю Фото: Shutterstock

С 21 сентября 2020 года Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами - Беларусью, Казахстаном и Киргизией. Такое решение принял Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Рейсы из России в Минск будут выполняться один раз в неделю "на взаимной основе". На практике это означает, что, скорее всего, будет один рейс "Аэрофлота" из Москвы в Минск и один рейс "Белавиа". Возможно, в ближайшее время частоту полетов увеличат, как уже сделали со Швейцарией - сначала тоже был один рейс в неделю, сейчас уже два (то есть по факту четыре, по два у "Аэрофлота" в Женеву и Swiss Air в Цюрих - та самая взаимность).

Расписание полетов между Москвой и Минском авиакомпании пока не объявили. Но, вероятно, сделают это в самое ближайшее время. О возобновлении авиасообщения между двумя странами говорили давно.

Что надо знать туристам, которые хотят воспользоваться рейсами в Беларусь?

Для въезда россиянам не нужна не только виза, но и загранпаспорт, можно ехать по внутреннему российскому. ПЦР-тест на коронавирус белорусы не требуют. Обязательного карантина для прилетающих нет. На карантин могут быть отправлены пассажиры, у которых в аэропорту выявят признаки коронавируса, предупреждают в Ростуризме.

В Беларусь, конечно, едут не только туристы. У многих россиян в соседней стране родственники и друзья. Пользуется спросом отдых в белорусских санаториях, сравнительно недорогих и качественных.

Минск может быть удобен и как транзитный пункт для полета в те страны, куда пока нет прямых рейсов из России.

Например? На курорты Египта - из Минска самолеты летают в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а из Москвы только в Каир. Египет готов принимать российских туристов при наличии теста на Covid-19 с отрицательным результатом. В Черногорию и Армению - эти страны тоже открыли границы для иностранцев, в том числе граждан РФ.

Понятно, что один рейс в неделю - это мало для удобного планирования стыковочных полетов. Реальнее добираться через Стамбул, с Турцией ограничений по количеству рейсов нет, лайнеры летают каждый день. Тем не менее - теперь будет еще один вариант.

Правила въезда во все страны обязательно нужно уточнять перед поездкой, так как сейчас они часто меняются.