«Это боевая награда»: Путин наградил создателя «Авангарда» орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами

Президент рассекретил имя создателя самого грозного оружия в мире. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

В День оружейника Владимир Путин пообщался по видеосвязи с конструктором ракетной и ракетно-космическои техники, почетным генеральным конструктором "НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым. Президент поздравил с праздником Ефремова и всех работников ОПК страны.

- Оружейники, как и военнослужащие, стоят на страже безопасности нашей Родины, - заявил Путин.

Сегодня благодаря их труду Россия находится в уникальных условиях, когда ей не нужно догонять потенциального противника.

- Не раз говорил о том, что на протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, - напомнил президент. - Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракет и межконтинентальной техники, - то есть того, что специалисты называют средствами доставки. И это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение - по сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем. И по факту это было явным опасным нарушением стратегического баланса. И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире.

В День оружейника Владимир Путин пообщался по видеосвязи с конструктором ракетной и ракетно-космическои техники, почетным генеральным конструктором "НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Ефремов участвовал в создании противокорабельных комплексов "Прогресс", "Малахит", "Вулкан", "Оникс", морскои крылатои ракеты "Яхонт", автоматических космических станции "Алмаз" и "Алмаз-1", ракеты-носителя "Стрела", малых космических аппаратов "Кондор-Э" и "Руслан", а также многих других видов вооружении . Но одно из главных его творений - гиперзвуковой комплекс «Авангард». И до сегодняшнего дня это было секретом, который Путин посчитал возможным раскрыть.

- С декабря 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащённый системой «Авангард», поставлен на боевое дежурство, - сказал президент. - Это выдающееся событие, сопоставимое с реализацией СССР ракетного и ядерного проекта.

Сравнив достижение Ефремова с тем, что сделали Курчатов и Королев, Путин объявил о его награждении высшей государственной наградой - орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.

- Он с мечами - потому что это по сути боевая награда, - сказал Путин. - Поздравляю вас с праздником и орденом!