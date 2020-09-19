«Щечки куда-то пропали!»: Бочкарева, Муцениеце, жена Лепса выгуляли наряды и бриллианты на открытии модного фитнес-клуба

Отличилась актриса Наталья Бочкарева – ее мало кто узнал. Фото: пресс-служба Crocus Group

Звезды рады возможности постепенно возвращаться к привычной для них жизни. Это не только светские тусовки, концерты, съемки. Артисты вынуждены держать себя в спортивной форме – экран прибавляет четыре-пять килограмм, поэтому даже стройным звездам приходится постоянно худеть, ну и за здоровьем все следят. Поэтому почти все знаменитости занимаются спортом. Многие пришли на открытие нового клуба Crocus Fitness Лужники – на территории обновленного Дворца водных видов спорта в Лужниках. Современный фитнес-клуб открыл Эмин Агаларов. А мы присмотрелись к нарядам звезд – они выдержали спортивный дресс-код, выбирая подходящие стили. Спорт-шик и сочетание спортивного стиля с классическими модными вещами заслуживают похвалу. Мы выбрали самые удачные образы.

Отличилась актриса Наталья Бочкарева – ее мало кто узнал. «Щечки куда-то пропали. Талия – идеальная!» - актриса Бочкарева давно похудела, но после карантина у нее изменилась не только фигура, но и лицо. У звезды сериала «Счастливы вместе» поменялась скульптура лица – теперь у нее выразительные скулы, как у супермодели. Эффекта таких высоких скул теперь можно добиться с помощью макияжа, косметологических процедур, раньше приходилось делать пластику. Водолазки с молнией, как у Натальи этой зимой рекомендуют сочетать с узкими брюками, шортами и даже носить на деловые встречи с классическими юбками и брюками.

Самой модной на мероприятии, по признанию, стилистов была супруга Григория Лепса. Анна удивительным образом умеет выглядеть модно на любом мероприятии. Фото: пресс-служба Crocus Group

Самой модной на мероприятии, по признанию, стилистов была супруга Григория Лепса. Анна удивительным образом умеет выглядеть модно на любом мероприятии – драгоценные камни она носит с достоинством и модным шиком. У Анны Лепс самая модная обувь осенне-зимнего сезона 2020 – 2021 года. Посмотрите на ее ботинки, здесь сразу собраны главные обувные тренды – шнуровка и ремешки теперь должны быть везде, плюс небольшая платформа. Полусапожки и ботинки в стиле «челси» все чаще в женском гардеробе модифицируются, чтобы копировать мужской стиль. Ну и главный тренд осени в декоре одежды – цепи, они украсили карманы пиджака Анны Лепс.

Агата Муцениеце как голливудская дива поддерживает тренд на естественность – близкий к натуральным оттенкам цвет волос, никакого ботокса и губ-уточек. Фото: пресс-служба Crocus Group

Агата Муцениеце как голливудская дива поддерживает тренд на естественность – близкий к натуральным оттенкам цвет волос, никакого ботокса и губ-уточек. Браслеты и часы можно носить поверх одежды в том случае, если она полностью обтягивает руку – как в данном случае у актрисы. На Агате незаменимая универсальная вещь сезона – водолазка. Стилисты рекомендуют носить их теперь даже под летние платья без рукавов, под пиджаки из кожи, трикотажные жилетки, рубашки с короткими и длинными рукавами, с худи.

Сестра Нюши олимпийская чемпионка Мария Шурочкина пришла в классическом брючном костюме второго трендового цвета осени. Фото: пресс-служба Crocus Group

Сестра Нюши олимпийская чемпионка Мария Шурочкина пришла в классическом брючном костюме второго трендового цвета осени. Синий сейчас – второй черный. Ну и топ под пиджак – модно и подходит к стилю мероприятия.

Рядом с Эмином Агаларовым победитель шоу «Маска» Анатолий Цой на костылях. Фото: пресс-служба Crocus Group

Рядом с Эмином Агаларовым победитель шоу «Маска» Анатолий Цой на костылях. С Анатолием все хорошо – он восстанавливается после травмы и уже скоро вернется к спортивным тренировкам.

Супруга Стаса Костюшкина Юлия отличилась оригинальной оправкой, и не отличилась нарядом – жакет в клетку с мужского плеча основа делового стиля на ближайшие пару сезонов. Фото: пресс-служба Crocus Group

Супруга Стаса Костюшкина Юлия отличилась оригинальной оправкой, и не отличилась нарядом – жакет в клетку с мужского плеча основа делового стиля на ближайшие пару сезонов.