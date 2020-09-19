"Тобой, Джульетта, сердце грезит. Не пьётся в горести чифир...." Тюремная пьеса для Михаила Ефремова

Артист предложил создать Российский тюремный театр.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В роли Ромео артист по имени Миша
В роли Джульетты рецидивист Сиплый
Камера
Джульетта сидит на шконке и курит «Приму». Ромео нервно ходит из угла в угол.
Ромео
Как говорят в прокуратуре,
Кому тюрьма, кому театр.
А я люблю тебя, в натуре.
Да так, что нужен психиатр.
Тобой, Джульетта, сердце грезит.
Не пьётся в горести чифир.
Баланда в хавальник не лезет.
И не читается Шекспир.
Ну ты же видишь, как я таю.
Давай, куплю тебе колец?..
И на карете покатаю,
И поцелую, наконец.
Джульетта (плюётся)
Короче, Миша. Если тронешь,
Я сам тебе устрою суд.
Послушай только, что ты гонишь!
Меня же со свету сживут.
Ромео (с досадой)
Не ерепенься, пролетарий.
Без отсебятины, прошу.
Зачем тебе я дал сценарий?
Чтоб ты курил в нём анашу?
Джульетта
Ох, я забылся, чесно слово.
Как начинаешь гнать пургу,
Меня всего воротит снова.
Ей-Богу, Миша, не смогу.
Ромео
Да не гони ты, Сиплый, вздора.
Давай, давай, Марлон Брандо.
Ты сам подумай, час позора
И заработаешь УДО.
(откашливается и становится на одно колено)
Пускай во мгле бушуют бури.
Клянусь сияющей луной,
Что я люблю тебя, в натуре,
Как фраер дерзкий и блатной.
Не шкерься, свет мой, на балконе.
И не ложись пока в кровать.
Позволь в саду твои ладони
Мне до рассвета целовать.
Джульетта (бьёт Мишу в ухо, Миша с грохотом падает)
Я натяну тебе мошонку,
Балда пернатая, на бровь!
А ну, паршивец, лезь под шконку!
Ишь, тоже выдумал, любовь!
Ромео (стонет, отряхивая робу от пыли)
Ну что опять не так, зараза?
Ты озверел, хулиганьё?!
Я ж объяснил, такая маза.
Всё понарошку, ё-моё.
Джульетта
Прости, но нервы побороли.
Бери, вон, чай и сухари,
Но только всё-таки из роли
Все муси-пуси убери.
Пускай твой этот басурманин
Ромео будет - из братвы.
Простой и честный каторжанин,
Не испугавшийся молвы.
Ну как умеешь, подзадоришь.
И я не женщина пускай,
А буду твой старинный кореш!
Пиши, пиши... Не возникай.
А что? Без бэ. Сыграем тёрку.
Сюжет одобрят пацаны.
Как будто едут на разборку
И мы, и наши паханы.
И за густым лесоповалом
Тебя случайно я убью.
Потом и сам себя... кинжалом…
Как самурай насквозь пробью.
Всё как в кино - и кровь, и дырка…
И чтобы очистилась душа,
Пускай в конце поёт «Бутырка»
Свою «Прощайте, кореша».
Ромео (опустив руки и сдавшись)
Ну ок. А то уже истома.
У нас сидельцам пиетет…
Тогда пускай я буду Рома.
А ты Джульет…
(закашлявшись)
...авторитет.
Уступим в этот раз цензуре.
Перепишу, перебешусь…
А я люблю тебя, в натуре!
(падая навзничь от очередного хука)
Ой, с уваженьем отношусь.