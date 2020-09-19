Инфекционист рассказал, с чем связан рост заражений коронавирусом и будет ли повторная самоизоляция

Россия после летнего снижения количества заражений новой коронавирусной инфекцией вновь приблизилась к цифре в 6 тысяч инфицированных за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия после летнего снижения количества заражений новой коронавирусной инфекцией вновь приблизилась к цифре в 6 тысяч инфицированных за сутки (в субботу, 19 сентября таких выявили 6 065, что примерно соответствует статистике за 19 июля). Насколько это опасный рост? Возможно ли, что нас вновь ждет режим строгой самоизоляции, хотя, конечно, даже думать об этом не хочется? На вопросы «КП» ответил инфекционист, вакцинолог, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков.

- Цифра заболевших в сутки может быть и больше 6 тысяч. Это абсолютно прогнозируемый осенний подъем заболеваемости. Причина в том, что люди вернулись с отдыха, приехали с дач, начали работать. Дети отправились в школы, молодежь – в институты. Логично, что будет больше первичных контактов с инфекцией, потому что часть населения еще не встречалась с коронавирусом, - говорит врач Евгений Тимаков. – Среди населения еще много восприимчивых к COVID-19 людей. Важно понимать, что источник этой инфекции останется с нами надолго, поэтому те, кто восприимчив к инфекции и не будет применять индивидуальные средства защиты, заразятся и заболеют. А кто из нас восприимчив к инфекции, мы не знаем. Поэтому сразу скажу, что носить маски в общественных местах нужно всем! Это настоятельная рекомендация врача. Без маски ходить могут разве что те, кто переболел и у кого есть иммунитет, но в остальных случаях – носите маску!

По мнению эксперта, введение повторных строгих мер по самоизоляции в России исключать нельзя. Принцип здесь такой: если и дальше продолжать не соблюдать масочный режим, то это приведет к увеличению источников инфекции, а значит, власти могут пойти на ограничительные меры.

- Я, к сожалению, в общественном транспорте сейчас вижу всего одного – двух человек в масках. Если мы не хотим новой волны роста заболеваемости, значит, нам всем нужно носить маски и мыть руки. Это действительно помогает снизить вирусную нагрузку на человека, а значит – не заболеть. Наше собственное разгильдяйство может привести к тому, что ежедневная заболеваемость будет не 7 – 8 тысяч в сутки в ходе сезона, а еще больше. Говорите, люди устали от мер предосторожности? Я слышал еще разговоры, мол, на масках кто-то зарабатывает. Ну, тогда нас всех ждет новый режим самоизоляции, при таком отношении. Посмотрите на Израиль, который возвращается к режиму самоизоляции, посмотрите на Армению, где продолжается карантин.

Инфекционист, вакцинолог, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков. Фото: lider-medicina.ru

- Правда ли, что тут еще сказался фактор быстрой передачи вируса в школах? И то, что дети его потом домой приносят.

- Тут динамика обратная, скорее. Не школьники подхватывают инфекцию друг от друга, тут путей передачи инфекции гораздо меньше, ведь дети менее восприимчивы к этому вирусу. А контакт в тесных домашних условиях способствует тому, что дети заражаются от родителей и несут потому вирус в школу. Я бы сказал, что тут есть еще и такая причина: люди стали бояться сдавать тесты на коронавирус, потому что не хотят сидеть на карантине. Поэтому, не зная о том, что человек уже инфицирован, он заражает своих близких, а те ходят на работу и в школу, и так инфекция распространяется. За примерами далеко ходить не надо. Вот недавняя история на кинофестивале «Кинотавр», где режиссер, не зная, что у него коронавирус, обнимался со всеми на вручении премии. Сейчас он извинился перед коллегами и гостями фестиваля.

- Все-таки, есть ли у нас надежда, что вакцинация остановит коронавирус?

- В этом году прививка нас не спасет. Хорошо будет, если в следующем году наработается производство вакцины, чтобы развернуть прививочную кампанию. Если препарат покажет себя эффективным, то, да, есть вероятность того, что мы будем регулярно прививаться от коронавируса по примеру того, как это происходит с сезонной вакцинацией от гриппа.

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