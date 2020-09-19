"В нашей семье произошло горе": от Виктории Бони полгода скрывали смерть отца

Семья Боня жила в Читинской области, в городе Краснокаменске Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Виктория Боня поделилась ужасным известием. Умер ее папа. Отец звезды "Дома-2" работал в Иркутске сторожем.

"Так плохо я себя не чувствовала еще ни разу в своей жизни! В нашей семье произошло горе. Мой отец ушел из жизни. Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом. Зная нрав его жены, она никогда нас не приветствовала и всегда была недовольна либо нашими визитами, либо нашим отсутствием в его жизни. Видимо, это была непонятная для меня ревность к своим детям, либо чрезмерная забота. Я не осуждаю ее", - поделилась сокровенным Виктория Боня.

По словам раздавленной горем модели, отец был очень добрым и покладистым человеком. Он всегда слушал свою вторую жену. "Я рада, что в его жизни была такая женщина, которая любила, оберегала и заботилась о нем всю жизнь. Это успокаивает мое сердце! Но я никогда не пойму такого поступка, что его жена скрыла тот факт, что наш отец ушел из жизни еще в марте этого года и лишила нас возможности попрощаться с ним в последний раз!", - пишет шокированная модель.

Она не понимает поступка жены родителя. "Мы безумно любим нашего отца! Я также знаю, что он тоже очень нас любил! Мы давно приняли его решение жить отдельно и приняли его жену, а она нас, видимо, так и не приняла! Я считаю, что ни один человек не имеет права принимать решение о том, чтобы лишить родных людей возможность проводить своего родственника в последний пусть. Это очень больно! Светлая память моему отцу, доброму и любящему человеку. Прости, папа, за то, что было не так", - заявила Вика.

Напомним, отец звезды "Дома-2" жил в Иркутске в обычной однокомнатной квартире. Анатолий Федорович обожал Вику и Ангелину - дочек от первого брака. "Я обеих дочерей очень люблю, часто с ними общаюсь. Да и с их матерью у меня сохранились нормальные отношения, хотя мы и расстались", - признавался отец телезвезды.

Семья Боня жила в Читинской области, в городе Краснокаменске. Когда дети были еще маленькими, супруги расстались, но отец никогда не забывал о дочерях, и даже после переезда в Иркутск общался с детьми. "У меня новая семья, я вырастил двоих дочерей второй жены. Наши дети хорошо друг друга знают. Вика приезжала в Иркутск, и мы к ней ездим", - рассказывал Анатолий Федорович.

Отец Бони работал сторожем. А еще он был заядлым рыбаком.