Ямал готовится принять в 2026 году Арктические зимние игры

Ямал готовится принять у себя Арктические зимние игры 2026 года. Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Ямало-Ненецкий автономный округ претендует на звание спортивной столицы Арктических зимних игр 2026 года. Международный комитет сообщил о включении российского региона в график проведения соревнований. Сейчас Ямал готовит пакет документов для финального этапа конкурса. В случае положительного решения международного комитета, Россия официально получит звание страны – хозяйки Арктических зимних игр 2026 года. Основными городами проведения мероприятия станут Лабытананги и Салехард.

- Мы рады перспективе присоединения Ямало-Ненецкого автономного округа к списку территорий проведения Арктических зимних игр, - сообщил вице-президент международного комитета Джон Родда. - Мы полагаем, что это предоставит нашим спортсменам возможность открыть для себя новые спортивные возможности и принять участие в уникальном культурном обмене.

На Ямале любят спорт. Уровень обеспеченности жителей региона спортивными объектами превышает общероссийский – 57,5% при среднем показателе по стране в 50%. Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года среди стран полярного региона. Соревнования проходят один раз в два года, основные их участники - Дания, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Спортсмены Ямало-Ненецкого автономного округа – единственная команда, представляющая нашу страну на этих состязаниях. Ямальцы участвуют в них с 1992 года.

Спортсмены ЯНАО участвуют в Арктических играх с 1992 года. Это единственная команда, представляющая Россию на состязаниях стран полярного региона. Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

В случае положительного решения международного комитета Россия впервые примет на своей территории Арктические зимние игры. И впервые их проведение «доверят» гостевой стране: по уставу игры могут проходить только в США, Канаде и Дании (в Гренландии) – государствах, по инициативе которых они созданы. Устроить соревнования на Ямале представители российской спортивной делегации предложили международному комитету еще в 2014 году, и спустя три года Россия подала заявку на участие в конкурсе. В 2018 году к международным переговорам подключился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он сумел убедить международных спортивных чиновников в том, что Ямал – идеальное место для Арктических зимних игр. В марте прошлого года делегация комитета приехала в Салехард, чтобы лично убедиться в том, что регион подходит для организации соревнований подобного уровня. Члены международного комитета изучали потенциальные возможности окружной столицы, чтобы подготовить сводный отчёт для представителей стран-участниц игр и их политических лидеров. Зарубежных гостей очаровала местная природа, и уровень спортивных объектов Ямала произвел на них большое впечатление. Возможности округа по организации и проведению международных соревнований на своей территории комиссия оценила положительно.

Переговоры о проведении игр 2026 года на Ямале проходили при участии губернатора Дмитрия Артюхова. Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

- Мне кажется, гости остались удовлетворены уровнем развития спортивной инфраструктуры, - рассказывал после их визита губернатор Дмитрий Артюхов. - Учитывая, что данные игры никогда не проходили на территории нашей страны, у нас есть хорошие шансы. Это очень значимое мероприятие с участием представителей большинства стран арктического региона – это Скандинавия, Северная Америка, Канада, Гренландия и другие. Надеемся, что заявка будет поддержана.

Кроме престижного статуса международной спортивной столицы Арктические игры принесут Ямалу немало других преимуществ. Ожидается, что на соревнование приедут около 2 тысяч спортсменов и примерно столько же волонтеров. Состязания привлекут немало болельщиков из разных стран, что придаст новый импульс развитию туризма, гостиничного бизнеса и сферы услуг. Но главное – подготовка к Арктическим играм предусматривает строительство дополнительной инфраструктуры: отелей международного класса и спортивных комплексов, благоустройство и создание комфортных рекреационных зон.

Уже сейчас уровень обеспеченности жителей региона спортивными объектами превышает общероссийский – 57,5% при среднем показателе по стране в 50%. В ближайшие годы на Ямале построят более 40 новых спортивных объектов. Самый значимый из них сдадут уже в 2021 году – это многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс «Ямал-Арена» в Салехарде. Грандиозное сооружение площадью более 27 тысяч квадратных метров объединит под одной крышей каток для фигуристов и хоккеистов, олимпийский бассейн, универсальный зал для игровых видов спорта.

В ближайшие годы в ЯНАО построят более 40 новых спортивных объектов. Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

В 2022 году в Лабытнанги откроется биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и Лукодромом. Кроме того, по всему Ямало-Ненецкому АО запланировано строительство десятков мини-спортивных комплексов, в том числе модульных и быстровозводимых, а также крытые катки и открытые стадионы. Все эти объекты будут построены и введены в эксплуатацию независимо от того, станет ли Ямал местом проведения зимних Арктических игр. В будущем новые спортивные комплексы могут стать базой для подготовки профессиональных спортсменов.

Проведение игр вдохнет новую жизнь и в развитие зимних и традиционных видов спорта в России и на Ямале. По инициативе ЯНАО в программу Арктических зимних игр были добавлены тройной национальный прыжок и прыжки через нарты. Ямальские спортсмены традиционно сильны в арктическом многоборье, баскетболе, беге на снегоступах, биатлоне на лыжах и снегоступах, волейболе, горных лыжах, лыжных гонках, настольном теннисе, сноуборде, фигурном катании и футзале.

СПРАВКА «КП»

Арктические зимние игры подарили миру немало спортивных побед и знаменитых имен. В разные годы их «выпускниками» стали Альбина Ахатова, Юлия Макарова, Анна Сорокина, Родион Талигин, Лариса Куклина, Кристина Ильченко, Елена Баданина. От России в состязаниях участвовали 359 спортсменов, завоевавших 587 медалей. Из общего зачета наград 47% - это золотые медали, 37% - серебряные и 16% - бронзовые.