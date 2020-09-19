Олег Газманов и чумной доктор встали на сапборды в центре Москвы

На фестивале «Московская акватория» был замечен человек в костюме чумного доктора — наряд средневекового знахаря сегодня стал культовым Фото: Андрей АБРАМОВ

Увлеченные сапбордингом верят, что через пять лет доска с веслом будет храниться на балконе у каждого второго рядом с велосипедом. По легенде, спорт пришел с Гавайских островов, когда серферы решили вооружиться веслом и маневрировать на доске. Сап хорош тем, что обучиться ему за пару часов может практически любой. Все, что нужно, — поймать баланс и грести.

В обычный день ходить на досках в центре Москвы запрещено Фото: Андрей АБРАМОВ

19 сентября на Болотной набережной прошел фестиваль «Московская акватория». Это ответ питерскому мероприятию, на которое съезжаются тысячи поклонников этого водного спорта.

Выступление аквабайкеров Фото: Андрей АБРАМОВ

— Мы впервые проводим подобное мероприятие в центре столицы. Водные виды спорта необходимо развивать. Такая активность дает возможность проявить себя как профессионалам, так и любителям. Надеемся, что инициативу поддержат и в следующем сезоне мы проведем большой фестиваль и соревнования на воде. Недавно мы открыли Северный речной вокзал, он тоже будет одной из площадок, которую мы рассматриваем для мероприятий, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Олег Газманов — известный поклонник сапа Фото: Андрей АБРАМОВ

Открыли фестиваль аквабайкеры и флайбордисты. Это экстремальные виды спорта, да к тому же не самые бюджетные. Чего не скажешь о сапборде: по объявлению доску можно купить за 15 тысяч рублей, новые снаряды в два раза дороже. Ходить на такой можно по любой водной глади, но лучше всего — по извилистым речкам. Тогда заплыв превращается в увлекательную экскурсию.

Была и соревновательная часть Фото: Андрей АБРАМОВ

В центре Москвы-реки в будний день закатнуть на сапе не выйдет. Все дело в том, что движение лишь для судов с двигателем. Зато в Подмосковье или, например, столичном Строгино — пожалуйста. Однако ради «Московской акватории» движение судов приостановили.

Еще немного аквабайкеров Фото: Андрей АБРАМОВ

Кульминацией стал костюмированный парад. На воду спустились около тысячи поклонников этого спорта. Кстати, уже давно ходит слух, что вот-вот и его сделают олимпийским. Москвичи прошли 4,5 км от причала Третьяковский через фонтаны к памятнику Петра на Стрелке и обратно.

Чтобы заниматься таким спортом, нужны долгие тренировки Фото: Андрей АБРАМОВ

Кстати, среди гостей был замечен Олег Газманов. Заслуженный артист России, которому, к слову, в следующем году исполнится 70 лет, неравнодушен к сапбордингу. На доске его можно встретить в Серебряном бору. Специально для фестиваля Газманов взошел на многоместный сап и устроил концерт на воде. В разгар «Ясных дней» хотел по привычке сделать сальто, но остановил себя в последний момент. Отшутился, что еще рановато для трюков. Но в будущем освоит эту сцену и всем покажет.

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