Московский марафон 19 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция

Особенность состязания в том, что оно проходит не на безликой трассе, а в один круг вдоль знаковых достопримечательностей столицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В девять часов утра 20 сентября будет дан старт Московском марафону. Дистанции две: классическая (42,2 км) и сокращенная (10 км). Начинают у «Лужников». Мероприятие считается крупнейшим беговым событием в России. Ежегодно в нем принимают участие десятки тысяч человек. Среди них профессиональные спортсмены и любители бега.

Особенность состязания в том, что оно проходит не на безликой трассе, а в один круг вдоль знаковых достопримечательностей столицы. Маршрут проложен по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Из-за пандемии пришлось отменить детский забег, хотя взрослые старты состоятся по расписанию. Отметим, что Московский марафон считается серьезным забегом. Всех спортсменов, которые займут призовые места, ждет тестирование на допинг. Также для участия необходимо принести медицинскую справку, в которой будет указано, что у атлета нет противопоказаний.

Лимит времени на прохождение марафонской дистанции — 6 часов. Рекорд был установлен в 2016 году, когда спортсмен пробежал за 2:13:40. Отметим, что этот результат практически соответствует показателю мастера спорта международного класса.

Из-за Московского марафона в течение дня будут перекрывать улицы, по которым проходит забег. Графики для всех можно посмотреть здесь. Последние ограничения снимут в 17:00.

В состязании принимают участие сотни столичных компаний. В участники записываются целыми офисами. Корреспонденты «Комсомольской правды» ведут прямую трансляцию всего самого интересного, что происходит во время забега.