Наталья с Арно состоят в отношениях еще с 2011 года Фото: EAST NEWS

Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой. Роспись прошла в парижской мэрии под личным контролем мэра города Анн Идальго. Многодетная мама второй раз пошла под венец, тогда как для ее избранника это первый официальный брак.

О свадьбе пары сообщил телеграм-канал Татлер-батлер. Наталья Водянова и Антуан Арно состоят в отношениях с 2011 года. За это время у пары родились сыновья Максим и Роман. 1 января 2020 года Антуан и Наталья объявили о помолвке.

Антуан Арно - сын мультимиллиардера Бернара Арно и его первой жены Анны Деваврен. Увлекается современным искусством.

Наталья Водянова была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. В июне 2011 года Водянова объявила, что супруги больше не живут вместе. От Джастина у нее сын Лукас Александр, дочь Нева и сын Виктор.

Стоит отметить, что поклонники давно ждали свадьбы модели и миллионера. Некоторые уже и не верили, что Антуан и Наталья когда-нибудь станут мужем и женой. "Я и так чувствую, что мы женаты. А если все хорошо - зачем что-то менять? Штамп в паспорте точно не сделает наши отношения лучше", - уверяла несколько лет назад Водянова.

Их история любви выдержана годами. В 2008 году наследник модной бизнес-империи LVMH увидел Наташу на съемках новой рекламной кампании Louis Vuitton. Водянова позировали фотографам в ультракоротких прозрачных платьях. Арно был сражен.

"Когда я ее впервые увидел, у меня буквально отпала челюсть. Она, конечно, красавица, но помимо этого в ней есть что-то особенное - взгляд, атмосфера. Вокруг нее витает совершенно особая аура", - делился воспоминаниями мужчина в интервью журналу W.

Тогда Антуан не решился сблизиться с Натальей, потому что знал о ее браке и трех маленьких детях. Однако воспоминания о ней не давали мужчине покоя. В 2011-м, читая новости, Антуан узнал о разводе Натальи с Джастином Портманом.

Арно расстался со своей возлюбленной, актрисой Элен де Фужроль, с которой встречался 2,5 года, и написал сообщение Водяновой с предложением встретиться. Некоторое время знаменитости не могли назначить первую встречу - у Водяновой была работа в других странах. Спустя пару месяцев активной переписки им удалось пообщаться вживую.

"Тогда мы выпили по бокалу вина на террасе его квартиры. Все было довольно нелепо, потому что мы оба были сильно смущены. Я поняла, что вижу его в обычной, повседневной одежде - в джинсах, в рубашке - и он мне очень нравится. Но он даже не пытался поцеловать меня! Я не из тех женщин, которых волнует, нравятся они мужчинам или нет, но в этот раз подобное меня задело. Я скрывала свои чувства, готовясь к тому, что он захочет просто дружить со мной", - рассказывала Водянова.

Ради нее Арно каждые выходные улетал из Парижа в Лондон, где в то время она постоянно проживала вместе с детьми. Сейчас большая и дружная семья живет в Париже.

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