Экс-премьер Украины Николай Азаров: Что ждет Белоруссию, если победит революция? Будет бедная, злобная, антироссийская страна

Экс-премьер Украины Николай Азаров Фото: Иван МАКЕЕВ

«СТО ПРОЦЕНТОВ — АМЕРИКАНЦЫ ШАЛЯТ»

Накануне моего звонка Николай Янович, что называется, «попал под паровоз». Как только он взялся за публикации о Белоруссии у него тут же «снесли» аккаунт в Фейсбуке. И следом также вероломно прикрыли канал на YouTube.

- Вам перекрыли все «краны», где вы выражали свою точку зрения? – спросил я бывшего премьера Украины.

- Я уже открыл в YouTube новый канал, в Фейсбуке новую страницу. Но там ведь пропали все архивы, материалы, подписчики - 230 тысяч и 170 тысяч. Ежедневно читателей было по полмиллиона. А сейчас — начинай заново. Так меня здорово ощипали - свобода слова по-американски.

- Со мной тоже самое было на Украине. И сейчас - только пересек границу с Белоруссией, написал первый пост в Фейсбуке – и меня отрубили. Американцы шалят?

- Это сто процентов. Я вечером даю интервью основному госканалу Белоруссии, в ночь меня уже американцы блокируют. Автоматом, без всякого объяснения причин.

- Зачем это делалось тогда с Украиной и сейчас — уже с Белоруссией?

- Отсекают все подходы не в их пользу. Там ведется тотальная пропаганда через соцсети и телеграм-каналы. Идет абсолютная дезинформация белорусского населения через интернет. Причем массированная. Все то же самое, что было и на Майдане.

«НАВАЛИЛИСЬ СКАЗАМИ О СВЕТЛОМ ЕВРОПЕЙСКОМ БУДУЩЕМ»

- С той лишь разницей, что у Майдана было свое телевидение...

- Да, согласен. Но, думаю, спутниковое телевидение из Польши и Литвы спокойно в западных областях Белоруссии принимают. Навалились на абсолютно не подготовленное поколение сказами о «светлом европейском будущем». Латушко (экс-министр культуры Белоруссии, член протестного Координационного совета, уехавший в Польшу, - ред.) беспрерывно выступает, что зря взяли кредит в России, это обуза. А вот кредиты от Европы – это надежнее, это реформы, это богатая европейская жизнь.

Навалились на абсолютно не подготовленное поколение сказами о «светлом европейском будущем» Фото: REUTERS

- Не так?

- Латушко в своей жизни ни одной копейки не выпросил у Евросоюза. А если начнет реально этим заниматься, то увидит, что Украина за все годы самый большой кредит получила - в 1,1 миллиарда евро. И то двумя частями, на унизительных условиях с точки зрения суверенитета.

- Например?

- К примеру, Нафтогаз или Энергоатом - госкомпании, но наблюдательный совет там должен на 70% состоять из иностранцев, и находиться за пределами страны. Судей должна подбирать комиссия исключительно из иностранцев. Так что, если Латушко попробует для Белоруссии что-то выпросить, то ему никто 3-4 миллиарда, о которых он говорит, не даст. А если дадут 300-400 миллионов, то с такими условиями… Для Латушко это безразлично, он уже – агент влияния. Но суверенитет Белоруссия потеряет. А от России 1,5 миллиарда, я уверен, без всяких абсолютно обязательств. Как и мы в свое время получали кредиты из России.

Латушко в своей жизни ни одной копейки не выпросил у Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТОТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА И БЕДНОСТЬ

- Зато лидеры белорусских протестов призывают народ к забастовкам, неуплате налогов, коммуналки…

- Я могу рассказать, к чему приведет замена режима в Белоруссии и переход на «европейскую модель». Мы этот путь прошли, начиная с 2005 года, с «оранжевой» революции. И заканчивая Майданом 2014 года. Те же самые лозунги были.

- И к чему пришла Украина?

- К тому, что мы стали платить за коммуналку в десять раз больше - за газ, электричество... Сейчас у нас тарифы выше, чем в Европе. А реальный уровень зарплат упал. И сейчас он якобы, по их статотчетности, приближается к 400 долларам. Но это средняя температура по больнице, с учетом доходов олигархов и очень богатых чиновников, которых в Белоруссии нет. В Украине зарплата начальника госкорпорации может быть 3-5 миллиона долларов в месяц. Если ее поделить на остальной персонал, в среднем получится неплохая цифра.

Цены выросли. Сейчас продукты стоят дороже, чем в Польше. Средняя пенсия - 120 долларов, из которых 60% - уходит на коммунальные услуги. Украина превратилась в импортера продуктов! Благодатная земля, климат, а мы импортируем продукты. Вывозим кукурузу, зерно, подсолнечник, все остальное завозим.

- А что с промышленностью?

- Простой пример. Харьковский тракторный завод был одним из самых крупных в СССР. Выпускал 100 тысяч тракторов в год. Сейчас на штучное производство перешли. Завод практически стоит. Такая же перспектива ожидает и Минский тракторный завод. Евросоюз навяжет поставки своей сельхозтехники. При том, что Гомельсельмаш, Минский тракторный – прекрасные предприятия. Выпускают современную технику. Но это никого не остановит. Их приватизируют, отдадут какому-то собственнику. Он представит себе перспективу – либо пахать на конкурентном рынке, где он быстро обанкротится, либо просто порезать завод на лом и продать, что в Украине и происходит.

За время «европейских реформ» 4,5 тысячи украинских предприятий просто вырезаны. Будущее белорусских заводов - незавидно. Просто потому, что конкурент Евросоюзу не нужен. Как и американцам.

Харьковский тракторный завод был одним из самых крупных в СССР. Выпускал 100 тысяч тракторов в год. Сейчас на штучное производство перешли Фото: ТАСС

- А зачем им слабая Белоруссия?

- Чтоб превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять. Украина показала: с первой «оранжевой» революции прошло 15 лет, и мы уже имеем поколение, прошедшее через школы, где учат что Россия – агрессор и варвар. Если бы не Россия, жили бы как в Швейцарии. Это тотальная пропаганда, которая исключает другие мнения. То же самое ждет Белоруссию.

С первой «оранжевой» революции прошло 15 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«10 МИЛЛИОНОВ УЕХАЛИ НА ЗАРАБОТКИ»

- А ведь та молодежь, которая сейчас выходит на улицы, в первую очередь потеряет работу?

- Безусловно. Белорусы сохранили свое высшее образование. У них много гуманитариев. А никакие гуманитарии нужны не будут. Но и инженеры не будут нужны, если не будет предприятий. И наука не будет нужна. Рухнет уровень образования. Чтоб подготовить хорошего инженера, нужны очень серьезные знания. А чтобы подготовить рабочего на клубничных плантациях в Польше, никаких знаний не надо. Мы и это проходили. Я говорю с болью. Я все это видел своими глазами. Мы в Украине делали, что могли. Но у нас были беспрерывные госперевороты...

- Говорят, сейчас чуть ли не 8-10 миллионов граждан Украины за рубежом на заработках. Эти цифры реальные?

- В 1991 году в Украине было 52 миллионов жителей. Сейчас по хитрым подсчетам украинских чиновников, основанным на потреблении хлеба, молока, мяса, украинцев осталось 37 миллионов. Считают, конечно, с Донбассом, с Крымом. Если без них, остается 32 миллиона. Куда делись еще 20 миллионов граждан за 30 лет независимости Украины? 300 тысяч человек в год – это физическая убыль Украины, каждый год мы теряем по Полтаве! Помножьте на 30 лет — это 9 миллионов. Остальное – миграция. Как раз до 10 миллионов. Это сравнимо со всем населением Белоруссии! Львиная доля в России уже осела, получили гражданство. Сезонными рабочими, которые приезжали и уезжали, судя по пассажиропотоку между Украиной и Россией, были миллиона два. Остальные - в Европе, Америке. У меня в Фейсбуке читатели из 67 стран мира. Вряд ли меня читали австралийцы или корейцы. Это все наши эмигранты, которых судьба туда забросила.

«ИЗОЛИРОВАТЬ ВСЕХ ОРГАНИЗАТОРОВ»

- Протестующие в Белоруссии говорят: мы не против России. Мы хотим дружить со всеми - и с Москвой, и с Европой. На Майдане мне так же говорили. Не вышло.

- Все повторяется. Раз поляки и американцы это дело организовали, они для чего-то его готовили? По моим прикидкам, рассчитывали все провернуть через два-три года. Была программа, финансы, ответственные за это дело. Готовились агенты влияния, лидеры будущие, активисты. Все они прошли обучение. Но все случилось чуть раньше... В Украине тоже шахтерские забастовки начались не на пустом месте, а после того, как лидеры профкомов прошли обучение в профсоюзах Америки. Так и в Белоруссии.

Для чего американцы и поляки вкладывали деньги? Чтобы к власти в Белоруссии привести тех, кто настроен дружить и с вами, и с нами?

- Но Янукович же так хотел?

- Чем же мы не устроили Евросоюз? Чего же нас скинули через госпереворот? Ясно почему. Не нужно никакого «дружить со всеми». Им нужна враждебная России страна. Как только придут их марионетки к власти к Белоруссии, начнется яркий антироссийский курс. Все пророссийские элементы будут физически истреблены, как это было в Украине, либо брошены в тюрьмы, если не успеют уехать. И начнется зомбирование. Пройдет пять лет – вы Белоруссию не узнаете! Судьба белорусов абсолютно никого не интересует. Какие их ждут беды, потеряют ли они работу, рухнет ли экономика - кого это в Америке и в Польше беспокоит? Наоборот, чем злобнее и беднее масса, тем легче ее натравливать мелкими подачками на врага.

Не нужно никакого «дружить со всеми». Им нужна враждебная России страна Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

- Этому можно противостоять?

- Возможность одна – сразу рассматривать это как госпереворот. Изолировать всех его организаторов. Делать то, что мы не сделали. Четко ответить всем, кто признал эту Тихановскую (экс-кандидата в президенты Белоруссии, уехавшую в Литву, - ред.) президентом. Вот Польша признала Тихановскую президентом? Почему до сих пор дипотношения с Польшей не разорваны? Не надо диктатуры. Действуйте по закону.

И не пугайтесь, как мы пугались, окриков американцев. Они все равно введут санкции. Белорусская власть должна сама осознать и народу сказать: никакого «европейского пути» уже не будет. Запад установит в Белоруссии латиноамериканскую диктатуру.

«В СОЮЗЕ МОГЛИ БЫ ЖИТЬ ВТРОЕ БОГАЧЕ»

- Получается, путь только один – на союз с Россией? А что Белоруссия может получить от Союзного государства?

- Белорусская экономика интегрирована в российскую. На 50% она уже в российском рынке. Это надо укреплять. Нужны большие проекты кооперации. Как постройка атомной станции.

Чем больше таких проектов, тем больше народу в них вовлечено - студенты, рабочие, инженеры, научная интеллигенция, чиновники. И тем выше благосостояние.

- А общая армия, валюта? Это нужно?

- А почему нет? Советский Союз в свое время был общим рынком 15 стран. Это не мешало развиваться национальным окраинам. А потом нагородили таможни. Каждый сам по себе. И что получили за 30 лет наши республики? Единицы из них более-менее вышли на уровень 1990 года. А за 30 лет можно было утроить ВВП! Жить втрое богаче.

- А может Союзное государство России и Белоруссии стать таким успешным, что и Украина захочет к нему присоединится?

- Для этого на Украине надо менять режим. Сейчас он - неонацистский, антинародный. Пока он не сменится, даже говорить не о чем. И народ-то к этому готов. Но люди запуганы.

Что до России и Белоруссии - все зависит экономического курса. Если сумеют добиться высоких темпов в экономике, значит будет Союз привлекательный. Хотя, казалось бы, Китай за короткий срок стал передовым. А до сих пор пропаганда играет против него. Все морщат нос: да там же диктатура.

Привлекательность зависит не только от успехов в экономике, но и от того, как режим подает себя миру. Но все возможности у России, Белоруссии и Украины очень быстро вместе развиться есть. И лет за 20-30 лет выйти на уровни Китая, Европы, Америки.

По отдельности это точно будет дольше. А, может, и никогда.

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