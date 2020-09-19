«Девочки, работаем ножками!»: В Минске прошел «блестящий» женский марш

Участниц было заметно меньше, чем на предыдущем «бабьем бунте» Фото: REUTERS

«Блестящий» женский марш прошел в эту субботу в Минске. По сценарию, продиктованному накануне известными польскими телеграмм-каналами, девушки должны были выйти в ярких одеждах и блестках, отсюда и название. Но то ли инструкция поступила слишком поздно, то ли женщины решили приберечь яркие одежды на более торжественные случаи, ярких и блестящих среди них было крайне мало. Впрочем, и самих участниц было заметно меньше, чем на предыдущем «бабьем бунте».

Начав ходить вокруг полно всякой вкуснятины Комаровского рынка Минска, митингующие тотчас же потребовали «свободу политзаключенным». А потом перебрали весь уже традиционный набор лозунгов — от требований отправить Лукашенко в отставку до немедленного наказания силовиков — все, как всегда.

В Минске прошел «блестящий» женский марш Фото: REUTERS

- Хотим видеть независимых кандидатов, Бабарико, например! - давали рядом интервью девушки. - У него программа хорошая, и с Россией дружить по-прежнему. И с Западом!

- А с кем больше?

- Ну, с Западом, наверное… В Литве вон зарплаты больше, а мы вообще можем сделать из Белоруссии вторую Швейцарию!

- А если получится вторая Украина?

- Не получится! Мы не такие.

Маски-шоу Фото: REUTERS

Чуть не вырвалось: «Мы ждем трамвая». За то, чтобы не разрывать, как прежде, колонны, на этот раз женщины впервые пошли на красный свет. Не забывая, правда, при этом поблагодарить ожидающих водителей.

- Девочки, работаем ножками! - задорно подстегивали друг друга «боевые» подруги.

Местами колонна снова напарывались на минчан, которые эти «гуляния» не одобряли (таких, кстати, на пути революционных колонн становится все больше и больше) и вступали в перепалки с демонстрантами.

Всех, кто не с ними, протестующие дамы клеймили Фото: REUTERS

- Бездельники, идите работать! - призывали гуляющих дев люди на обочинах.

- Сволочи забатьковские! - огрызались те.

В одном месте внезапно образовалась стычка. Несколько женщин атаковали девушку-журналистку с оператором. У девушки пытались вырвать микрофон, а оператору подставили подножку.

- Позор! - полетело из толпы. Но не в адрес напавших, а журналистам, которые оказались представителями госканалов и просто делали свою работу.

- А чо они постоянно Лукашенко и трактора с пшеницей показывают? Пусть «режим» обличают! - объяснили мне «революционеры» претензии...

- Сзади много автозаков! - предупредили колонну из проезжающего мимо авто. И точно: через пару минут возле них остановились коричневые машины и ОМОН, который, предупредив, что акция незаконна, заблокировал массы. Те по привычке встали в сцепку и провели несколько акустических атак, истошно завизжав. Какой-то женщине стало плохо и тем же омоновцам пришлось оказывать первую помощь, а потом и донести ее до вызванной «скорой».

По сценарию, продиктованному накануне известными польскими телеграмм-каналами, девушки должны были выйти в ярких одеждах и блестках, отсюда и название Фото: REUTERS

- Девочки, проходим! - приглашали люди в форме и те в большинстве своем сопротивления не оказывали, в сопровождении омоновцев подходя к машинам и даже выстроившись в очередь.

- Еще увидимся! - обещали девушки.

- Может, лучше не надо? - спрашивали люди в форме.

- Надо! - упрямо отвечали те. И, расправив хрупкие плечи, гордо занимали места в автозаках.