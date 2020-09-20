Протесты в Белоруссии, последние новости на 20 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Началось шествие у Комаровского рынка, а потом колонна двинулась в сторону улицы Максима Богдановича Фото: REUTERS

В субботу, 19 сентября, в Минске прошел несанкционированный «блестящий марш», сценарий которого был продиктован польскими телеграм-каналами. Участие в нем приняли, преимущественно, женщины. Некоторые из них были в яркой одежде и с переливающимися аксессуарами - изначальная задумка всей акции.

Началось шествие у Комаровского рынка, а потом колонна двинулась в сторону улицы Максима Богдановича. В руках у некоторых протестующих были раскрытые зонтики в красных и белых тонах - цветах оппозиции.

В минской милиции подтвердили, что не обошлось без задержаний. Некоторых участников несанкционированной акции доставили в отделения для дальнейших разбирательств. Также проводилась проверка аккредитации у представителей СМИ. Их предупреждали о необходимости держаться от протестующих на расстоянии около 50 метров.

Сама экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после субботней акции пригрозила сотрудникам правоохранительных органов раскрытием их личных данных. Она заявила, что, если всех задержанных участниц митинга не отпустят, то имена "исполнителей приказов" будут оглашены.

За несколько часов до этого выступления один из Telegram-каналов, координирующих действия протестующих, уже обнародовал личную информацию сотрудников правоохранительных органов. В сеть якобы утекли данные более тысячи милиционеров и силовиков с их датами рождения, должностями и местами работы.

В МВД республики уже ведут поиски виновных.

- Силы и средства органов внутренних дел Белоруссии позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных правоохранителей, - сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал на то, что Тихановская нередко делает сомнительные заявления и «говорит не своим голосом», а те, кто подсказывает ей делать это - должны осознавать свою ответственность.

На сайте kp.ru ранее вышло интервью с врачом минского ОМОНа, который рассказал, что творится по другую сторону митингов. Здесь и психологическое давление на силовиков и угрозы их родственникам.

Тем временем, члены Координационного совета оппозиции Белоруссии объявили о намерении организовать новую переговорную группу - для диалога со странами Евросоюза.

Более того, уже 21 сентября Светлана Тихановская примет участие во встрече глава МИД стран ЕС. В Минске возможное присутствие Тихановской на рабочем завтраке назвали наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.

- Это было бы смешно и курьезно, если бы не было так грустно, - подчеркнул пресс-секретарь МВД Белоруссии Анатолий Глаз.

А официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала приглашение Тихановской в Брюссель — нарушением норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ.

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