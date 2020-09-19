Впавший в кому ведущий "Русского лото" Михаил Борисов пережил клиническую смерть

Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легендарный ведущий телепрограммы "Русское лото" Михаил Борисов не на шутку перепугал своих поклонников. Дело в том, что некоторое время назад появилась информация о том, что знаменитый телеведущий умер во время транспортировки из одной больницы в другую.

Сестра ведущего раскрыла подробности о состоянии родственника, опровергнув данные о смерти. "Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице", - цитирует женщину сообщила АГН "Москва".

Известно, что звезде стало плохо на съемках телепрограммы "У нас выигрывают".

"Приехавшие врачи скорой помощи забрали его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи", - рассказали о деталях госпитализации РИА Новости в "Столото".

Уже в больнице Борисова ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ, сообщил телеканал Рен ТВ. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Сделали анализы на коронавирус.

Позднее медики приняли решение о переводе его в спецклинику. Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть. Медикам удалось его откачать. Они сделали невозможное.

Последние несколько лет Михаил Борисович жил один. Его вторая жена Елена умерла сразу после родов. "Однажды сказала, что будет сын, и он станет мне радостью на старости лет. Так и вышло. Сейчас сын - моя главная надежда и радость", - подчеркивал ведущий.

Беременность Елены протекала тяжело. Женщина все время жаловалась на отеки и тошноту, но к врачам не обращалась, слушала советы матери и игнорировала регулярные осмотры. Тогда никто и предположить не мог, что легкомысленность всей семьи обернется такой трагедией.

"Когда Лена рожала, меня не было рядом. Позвонили уже в тот момент, когда она находилась без сознания в больнице. Сын родился в конце августа, а она умерла 2 сентября", - рассказывал артист в эфире программы "Судьба человека".

Мальчик родился недоношенным, поэтому долго находился под постоянным наблюдением медиков. Тогда Борисову многие говорили, чтобы он отдал Вениамина в интернат. Мол, он не справится один. "Но у меня даже мысли такой не возникало. Конечно, было тяжело. Иногда я впадал в отчаяние, но жил ради сына", - подчеркивал Борисов.

Заботиться о мальчике артисту помогали теща и старшая дочь. Сам Михаил Борисович работал сразу в двух местах, чтобы прокормить семью. Да и утешение актер черпал в активной деятельности. Он до последнего преподавал в театральном вузе.