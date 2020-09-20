Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов пережил смерть жены и жил со студенткой

Последние годы Михаил Борисов совмещал работу на телевидении с преподавательской деятельностью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов находится в коме. Его подключили к ИВЛ. В настоящее время медики борются за жизнь 71-летней звезды, которую госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Москвы.

Михаила Борисова увезли в клинику прямо со съемочной площадки. Учитывая тяжелое состояние пациента, врачи ввели его в искусственную кому. После стало известно, что заслуженный артист пережил клиническую смерть.

Последние годы он совмещал работу на телевидении с преподавательской деятельностью, заведуя кафедрой режиссуры в театральном институте им. Бориса Щукина и кафедрой эстрады в ГИТИСе, преподает в школе Константина Райкина и в МГУ. Знаменитость ставил спектакли, снимал кино, писал книги. Кроме того, Михаил Борисович создал несколько актерских и режиссерских курсов. И мало кто знает, что артист несколько лет назад пережил настоящую трагедию.

Первый его брак распался через пару лет после появления на свет дочери Маши, а вторая супруга скончалась во время родов. После потери любимого человека Михаил впал в депрессию.

Телеведущему пришлось одному воспитывать сына. Борисову до сих пор тяжело вспоминать тот роковой день, когда он потерял любимую женщину. "Я не был к ней внимателен, не знал, что она не ходит на осмотры. Любой врач положил бы ее в больницу. Когда Лена рожала, меня не было рядом. Позвонили уже в тот момент, когда она находилась без сознания в больнице. Сын родился в конце августа, а она умерла 2 сентября", - рассказал артист в эфире программы "Судьба человека".

Поначалу телеведущий не мог поверить в случившееся. Несколько дней супруга боролась за жизнь в реанимации, но Михаила Борисовича не пускали к ней. Сына артист и вовсе увидел только через три месяца: мальчик родился недоношенным, поэтому долго находился под постоянным наблюдением медиков. "Тогда мне многие говорили, чтобы я отдал Вениамина в интернат. Мол, я не справлюсь один. Но у меня даже мысли такой не возникало. Конечно, было тяжело. Иногда я впадал в отчаяние, но жил ради сына", - подчеркнул артист.

А потом ведущий "Русского лото" влюбился в студентку. Девушка по имени Анна была ровесницей его дочери, и телеведущего многие осуждали за тайный роман. "Я не смог бы полюбить не талантливого человека. А Аню заметил еще при поступлении. Это был курс Евгения Симонова, я преподавал у них. Так бывает, что студентки влюбляются в своих учителей, это нормально. И у нас так вышло. Аня подарила мне много мгновений счастья. Я с ней работал на «Русском лото»", - поделился телеведущий.

Отношения продолжались 10 лет. Борисов не скрывает, что искренне любил Анну, но тогда ему не хватило смелости перевести отношения на новый уровень. "Она находилась в том возрасте, когда уже хочется семью и детей. Я же не хотел перестраивать свою жизнь. Со временем пожалел об этом. Наблюдаю иногда за Аней со стороны. Она молодец, у нее подрастают дети", - поделился эмоциями телеведущий.

Сейчас он старается уделять много внимания общению с детьми и внуками. Благодаря заботе наследников Борисов не чувствует себя одиноким. "В доме напротив живет моя дочка со своей семьей, а рядом со мной - сын. Их очень люблю. Маша о нас заботится, готовит, убирает. Так что не ощущаю себя одиноким. Я не отметаю никаких возможностей по поводу женитьбы. Если пошлет мне Господь такую радость, почему бы нет?", - признался телеведущий.