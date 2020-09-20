На Украине испугались остановки строительства «Северного потока-2»

«Северный поток» — это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Загородний заявил, что в случае полного прекращения строительства трансбалтийского газопровода «Северный поток-2» следующий удар Вашингтон нанесет по газотранспортной системе Украины, поскольку именно она дает возможность российскому газу попадать в Европу.

Больше того, депутат считает, что установленный на Украине проамериканский режим прежде всего дает возможность США потеснить Россию на газовом рынке Европы и продвинуть свои интересы по продаже собственного сжиженного газа.

«С учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом "Северного потока 2", наша ГТС станет следующей целью американских корпораций», – заявил Загородний.

В Германии от американских санкций в отношении «СП-2» тоже не в восторге. По мнению депутата бундестага Вальдемара Гердта, в случае остановки строительства властям ФРГ придется выплатить многомиллиардные неустойки компаниям, которые принимали участие в реализации проекта.

«Северный поток» — это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим «Северный поток», то нам грозит более 10 млрд. евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», – уверен Гердт.

Кроме того, немецкий депутат считает, что отказ от проекта представляет серьезную угрозу для энергетической безопасности страны, которой придется отказаться от «самого экономически и экологически выгодного» предложения со стороны России.

Действительно ли США будут заинтересованы в развале украинской газотранспортной системы, если им удастся победить «Северный поток-2»? Ситуацию в эфире радио «КП» прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

– Не надо смешивать. Есть желание США поставлять свой СПГ в Европу, есть противостояние с «СП-2», имеющее геополитическое значение плюс прямое экономическое – вытеснение игроков с ключевых рынков Европы. Украинский маршрут никогда не рассматривался американцами как конкурирующий. Прежде всего, они понимают, что если отключить Украине газовую трубу, то на выпадающие доходы придется ее спонсировать. И скорее всего, делать это придется тем же американцам, потому что европейцы сейчас таким желанием не горят. Никаких разговоров на эту тему не было, так что, задача перекрыть Украине газовый транзит точно не стоит.