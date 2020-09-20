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Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы "отравили по воле Кремля", а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!

Политик из ФРГ Ольга Петерзен рассказала kp.ru, чем её стране грозит отказ от «Северного потока-2» из-за скандала с российским оппозиционером
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
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Депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен

Депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен

Фото: Личный архив

Главный российско-германский проект последних лет, в который вложено 9,5 млрд. евро, грозит вылететь в трубу. Строительство газопровода «Северный поток-2» могут отменить из-за ситуации вокруг Алексея Навального, уже 4 недели находящегося на лечении в Берлине. По утверждениям Запада, оппозиционера «отравила Россия», а значит, нужны новые санкции.

Однако такой подход в ФРГ разделяют далеко не все. В беседе с kp.ru депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен рассказала о нестыковках в «деле Навального» и негативных последствиях для немецкой экономики в случае отказа от «СП-2»:

— Атаки на «СП-2» начались не сегодня. Но последнее время усилились. Например, 6 августа, за две недели до предполагаемого отравления Навального, трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода. Нынешнее дело стало лишь логической кульминацией таких требований и, конечно, сыграло на руку противникам проекта.

При этом нам говорят: Навальный был якобы «отравлен по воле Кремля», а потом — также по воле Кремля — доставлен спецрейсом на лечение в Берлин, в клинику «Шарите», где находится под строгим контролем немецких медиков и полиции. Но это же абсурд! Как можно верить делу с подобными нестыковками?

Между тем «Северный поток-2» нужен не только России, но и Германии. В нём участвует немало немецких и европейских фирм. Остановка «СП-2» немедленно повлечёт для них колоссальные убытки, а в среднесрочной перспективе может означать подорожание голубого топлива для ФРГ, ведь его предложение на рынке будет ограничено. Поэтому наша партия «Альтернатива для Германии» считает необходимым достроить этот газопровод, а также снять антироссийские санкции и в целом поддерживать хорошие отношения с Москвой.

А что касается «дела Навального», то, на мой взгляд, необходимо его прозрачное международное расследование с привлечением представителей России, — подчеркнула Ольга Петерзен.

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