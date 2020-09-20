Экологи призывают не покупать дорогую одежду известных брендов

Одежду как для масс-маркета, так и для дорогих брендов часто шьют на одних и тех же фабриках Фото: REUTERS

В странах Запада экоактивисты развернули среди представителей среднего класса кампанию, призывающую перестать тратить баснословные суммы на дорогостоящую одежду.

В период коронавирусной пандемии в США, Великобритании, Франции, Канаде и других странах был зафиксирован небывалый ажиотаж на онлайн-заказы одежды, обуви и аксессуаров. Немалая доля таких покупок пришлась на товары люксовых брендов.

«В сознании многих модников и модниц живут мифы, согласно которым, например, при пошиве дорогой одежды почти не используется дешевый труд закройщиков и портных. Тем самым, покупая более дорогие наряды, покупатели думают, что заботятся и о правах человека, и об экологии. Товар-то ведь штучный, дорогой, а, значит, шьют его якобы с привлечением высокооплачиваемых специалистов в развитых странах», - рассказывают экоактивисты.

Но на деле это совсем не так. Одежду как для масс-маркета, так и для дорогих брендов часто шьют на одних и тех же фабриках, в подавляющем большинстве случаев – в странах третьего мира, а значит, задействованы одни и те же портные. При этом их заработок не зависит от того, шьют ли они платье ценой в пару долларов или же в несколько тысяч.

«Если вы думаете о природе, то покупайте меньше вещей, бережнее следите за своей имеющейся одеждой, обменивайтесь ею со своими родными и друзьями, а также возьмите в привычку заглядывать в комиссионные магазины», - таковы советы экоактивистов.

Еще один проверенный факт: не стоит верить крупным онлайн-магазинам, которые почти всегда уверяют, что все возвращенные по тем или иным причинам заказы перепродаются. Как правило, их отправляют на свалку, так как для крупных ритейлеров проще избавиться от таких единиц товара, нежели заново их приводить в товарный вид, проверять на предмет дефектов и еще раз упаковывать.