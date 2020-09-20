Риту Дакоту силой удерживают в Турции и не выпускают обратно в Россию

Рита Дакота застряла в Турции. Фото: Инстаграм.

Рита Дакота, приехавшая на выходные в Турцию, не может вернуться в Россию. В Инстаграме 30-летняя певица опубликовала видео, в котором рассказывает, в какую ужасную ситуацию она попала. Турецкие пограничники не пустили артистку на рейс в Москву, поскольку ее тест на COVID-19 оказался положительным. Рита в шоке и не понимает, как такое могло случиться – ведь она уже переболела коронавирусом.

По словам певицы, перед поездкой в Турцию она сдала все необходимые анализы. Результаты тестов показали, что ее здоровье в полном порядке. Но турецкая сторона отказалась признавать российские справки и отправила Риту обратно в отель на двухнедельный карантин. По местным правилам сдать новый тест можно будет только через неделю.

- Я в ужасе. Турецкая сторона меня не выпускает. Мне отказывают в просьбе сдать тест опять, — пожаловалась Дакота в Инстаграме. - Все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное - антитела ). В Турции показывает положительный тест и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку - отказывают. Самое раннее - через неделю сдать новый тест и снова тут же. Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой.

Риту заперли в комнате ее отеля в Кемере и даже приставили к двери охранника. Бойфренда звезды, спортсмена Федора Белогая, изолировали от Риты и поселили в отдельном номере. Хотя его тест оказался в порядке, мужчину на всякий случай тоже посадили на двухнедельный карантин. В видео Дакота призналась, что чувствует себя очень виноватой, поскольку на следующий день после прилета в Москву она должна была выступать на фестивале «Жара». Певица попросила прощения у зрителей и организаторов, добавив, что никак не думала, что попадет в такую нелепую историю. Ситуация осложняется тем, что Дакота – гражданка Белоруссии. Артистка боится обращаться в белорусское посольство, так как она поддержала оппозицию. В последние годы Рита живет в России, в Москве осталась двухлетняя дочь артистки Мия – девочка сейчас под присмотром бабушки.

- Абсолютно здорового Феда (Федора – Ред.) закрыли отдельно от меня и грозятся на 14 дней. Мы в шоке и не понимаем, что нам делать, - написала звезда в соцсети.

Коронавирусом Рита переболела чуть больше месяца назад. COVID-19 у нее обнаружили в начале августа. Певица почувствовала недомогание, слабость, а затем перестала чувствовать запахи. Дакота сделала два теста, но оба оказались отрицательными. И лишь третий тест показал, что она больна коронавирусом. Артистка заболела аккурат накануне своего сольного концерта, который в итоге пришлось перенести на сентябрь.

К слову, в Турции в эти дни отдыхает немало знаменитостей. Телеведущая Анфиса Чехова отправилась в Каппадокию, актрисы Яна Кошкина и Юлия Топольницкая обосновались в Анталии. Где-то на турецком побережье спрятались Наташа Королева и Сергей Глушко, сбежавшие из России после скандала с изменой стриптизера. Недавно из Турции вернулись актриса Екатерина Климова, певица Наталья Подольская и балерина Анастасия Волочкова.