«Моя главная надежда и радость»: Весть о госпитализации Михаила Борисова стала шоком для его сына

Михаил Борисов приехал в субботу на работу, но на съемках начал терять сознание. Коллеги продолжили запись без него. Фото — кадр НТВ

71-летий Михаил Борисов стал известен всей стране как ведущий «Русского лото». В эфире по воскресеньям последнее время актер и режиссер был с передачей «У нас выигрывают».

В субботу, 19 сентября, Михаил Борисович приехал на съемки нового выпуска передачи.

Пресс-секретарь лотереи «Столото» Светлана Никонова сообщила kp.ru: «19 сентября Михаил Борисович Борисов почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи». Коллеги вызвали «Скорую помощь», врачи увезли Борисова в больницу, у него диагностировали пневмонию. Было падение давление, остановка сердца, подключение к ИВЛ, сообщение о смерти, опровержение… Съемки передачи, которая завтра выйдет в эфир продолжились с участием соведущих Михаила Борисовича – они тоже всю ночь читают противоречивую информацию о его состоянии и спрашивают новости у нас.

Мы уже несколько раз созвонились с сыном телеведущего – сценаристом и ТВ-редактором Вениамином Борисовым. В разговоре с kp.ru Вениамин Борисов эмоций не сдерживал: «Ничего не буду рассказывать и объяснять».

Для Вениамина тоже стало новостью и шоком, что отца увезли на «Скорой», он долгое время не мог получить информацию, помчался в больницу...

30-летний сын для Михаила Борисова — главный друг, который дал много поводов для гордости. Первый брак Михаила Борисовича случился в молодости и быстро распался, однако с дочерью Марией он сохранил отношения. Несмотря на то, что у Борисова есть домработница, дочка Мария приносит отцу гостиницы собственного приготовления. У Марии двое детей – с внуками у артиста тоже прекрасные отношения.

Он вообще с молодежью всегда находит легко общий язык – недаром преподает в театральном. Кстати, одна из студенток курса Борисова-старшего стала женой Борисова-младшего. Сын Вениамин 30 лет назад стал главным человеком в жизни Михаила Борисовича: его мама Елена, вторая жена артиста умерла после тяжелых родов. Для Борисова по сей день это тяжелая тема: «Однажды жена сказала, что будет сын, и он станет мне радостью на старости лет. Так и вышло. Сейчас сын — моя главная надежда и радость».

После смерти жены Борисова многие уговаривали отдать сына в интернат – мол не справится мужчина один с ребенком: будешь брать на выходные, когда время найдется. Но Михаил Борисович даже мысли такой не допускал: «У меня даже мысли такой не возникало. Конечно, было тяжело. Иногда я впадал в отчаяние. Но жил ради сына». И он вырос на радость отцу талантливым человеком и заботливым ребенком. Отцу и сыну всегда есть о чем поговорить: работают в одной сфере, бывают на одних мероприятиях, фестивалях, ходят болеть за «Спартак».

Михаил Борисович так и не женился. Жил один, но квартиры детей находятся в домах неподалеку – поэтому часто забегают в гости. Телеведущий много работал, поэтому по врачам ходил, когда возникала острая необходимость — какая-то проблема. Недавно в интервью Михаилу Борисову задали вопрос, кто же сменит его в передаче, готовит ли он преемника. Борисов ответил так: «Я суеверный! Даже не хочу говорить на эту тему!».

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