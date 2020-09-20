Выборы президента США состоятся 3 ноября Фото: REUTERS

В столице Перу, Лиме, местные шаманы провели обряд гадания, дабы выяснить, кто же победит на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Зрелище получилось завораживающим: разноцветные одеяния, завораживающая музыка, дым благовоний, свечи и большие фотографии претендентов – Дональда Трампа и Джо Байдена.

Несмотря на все усилия, победителя шаманам так и не удалось выявить.

Скорее всего, потому что среди участников обряда тоже не было единства – как и весь мир, перуанские шаманы поделились на два лагеря, каждый из которых болеет за своего кандидата.

«Мы видели, что они нападают на него с помощью колдовства, с черной куклой, с куклой вуду, которую они используют, чтобы убрать его. Вот почему мы очищаем его», – сказал один из шаманов, окуривая дымом фотографию Байдена. Кто нападает с куклой вуду на Байдена, шаман не пояснил.

Другой участник гаданий, несший в руках огромную змею, поздоровался с фотографией Трампа и окропил ее изо рта какой-то жидкостью. На вопрос зевак, зачем он это делает, мужчина ответил: «Потому что он этого заслуживает, ему нужна хорошая энергия, хорошие флюиды от его последователей. Мы - сторонники этого джентльмена. Он победит, он – победитель».

К консенсусу шаманы так и не пришли. И им вместе со всеми придется дожидаться результатов голосования, которое состоится 3 ноября