Холли Берри рассекретила имя нового возлюбленного

Холли Берри снова влюблена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Холли Берри рассекретила имя своего нового возлюбленного. В Инстаграме актриса опубликовала снимок в футболке с именем певца Вана Ханта.

- Теперь вы знаете, - подписала она этот снимок.

Ван Хант — американский певец, обладатель премии «Грэмми». К слову, 50-летний исполнитель тоже решил рассекретить отношения с голливудской звездой и опубликовал в Инстагарме фото, на котором Холли нежно целует его в щеку.

Прежде чем представить возлюбленного публике, актриса долго держала интригу. Холли продолжительное время жила без бойфренда. Как вдруг несколько пару месяцев назад внезапно намекнула в Инстаграме, что она снова не одна. На страничке Берри появился снимок переплетенных ног – мужских и женских, снятых в спальне на кровати. Точно такой же снимок появился в Инстаграме звезды на ее 54-й день рождения, который она отметила в Лас-Вегасе.

- Просыпающийся Вегас! Спасибо за все прекрасные поздравления с днем рождения от моих друзей и моих преданных поклонников! Вы все помогли сделать мой день рождения особенным, - подписала фото Холли, заинтриговав фолловеров.

«Пожалуйста, покажи нам этого загадочного мужчину. Ведь совершенно очевидно, ты хочешь, чтобы мы о нем узнали», «Кто с ней в кровати?», «Надеюсь, у тебя был потрясающий день рождения», - писали озадаченные поклонники в комментариях. И вот теперь актриса удовлетворила их любопытство.

В свои годы артистка остается в завидной форме. Когда-то Берри завоевала титул «Мисс Америка», и с тех пор тщательно следит за питанием. Она не сидит на строгой диете, но старается не есть ничего жирного, сладкого и вредного. Актриса воспитывает двоих детей. 12-летнюю дочку Налу актриса родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. 6-летний Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. С обоими мужьями она рассталась далеко не на дружеской ноте. В одном из интервью Холли упомянула о материнстве – актриса жалеет, что родила детей так поздно. Берри утверждает, что ей очень нравилось быть беременной, и говорит, что у нее могло бы быть по меньшей мере пять детей, если бы не ее сильная занятость.