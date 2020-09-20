Главный пульмонолог Минздрава рассказал о важном различии в лечении осложнений гриппа и COVID-19

Повальное увлечение антибиотиками при CОVID-19 неправильно Фото: Shutterstock

Количество больных коронавирусной инфекцией в мире продолжает расти, но врачей и ученых серьезно беспокоит не только факт распространения CОVID-19. Оказалось, что резко подскочили масштабы применения антибиотиков, которые во многих странах, включая Россию, массово назначают всем подряд при малейшем подозрении на основное осложнение, коронавирусную пневмонию.

- В подавляющем числе случаев такое лечение неоправданно! - подчеркнул в интервью «КП» главный пульмонолог Минздрава России, зав. кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского университета, докторa медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

Дело в том, что у коронавируса обнаружилась загадочная особенность. При развитии воспаления легких на фоне CОVID-19 крайне редко присоединяется бактериальная флора, для борьбы с которой предназначены антибиотики. Это удивительно, поскольку врачи давно привыкли, что вирусная пневмония как осложнение гриппа практически всегда сопровождается бактериальным компонентом. То есть для лечения воспаления легких, вызванного вирусом гриппа, антибиотики как раз оправданны.

«НЕПРАВИЛЬНО, ВРЕДНО И ОПАСНО»

- Повальное увлечение антибиотиками при CОVID-19 неправильно, вредно и одним из основных последствий станет появление бактерий с резистентностью (устойчивостью) к этим препаратам, - предупреждает главный пульмонолог Минздрава.

Это значит, что в дальнейшем, когда люди будут заболевать, скажем, гриппом или другими болезнями с бактериальным осложнением на легкие и прочие органы, лекарства попросту перестанут помогать. В мире уже известны случаи появления бактерий-монстров с так называемой пан-резистентностью, то есть таких, против которых бессильны вообще все существующие антибиотики.

- Если не предпринимать мер по пресечению бездумного и неоправданного применения антибактериальных препаратов, то, по расчетам экспертов, к 2050 году потери всего мира из-за устойчивости к антибиотикам составят примерно 210 триллионов долларов. А в человеческих жизнях - более 300 миллионов погибших, что равно половине населения Евросоюза или двойному размеру населения России, - рассказал в одном из выступлений главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, член-корреспондент РАН, профессор Роман Козлов. По его словам, в случае высокой распространенности полирезистентных микробов шансы получить эффективное лечение при инфекционных болезнях у людей будут меньше 30% (!).

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда действительно нужны антибиотики при ковиде?

- Во временных рекомендациях Минздрава по диагностике и лечению CОVID-19 указаны ситуации, когда мы предполагаем присоединение бактериальной инфекции. Именно в этих случаях должен рассматриваться вопрос о необходимости назначения антибиотиков, - поясняет профессор-пульмонолог Сергей Авдеев.

В документе (пункт 5.4 Рекомендаций в версии № 8) подчеркивается, что антибактериальная терапия назначается при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. А именно:

- повышение показателя прокальцитонина в крови более 0,5 нг/мл (прокальцитонин повышается при бактериальном заражении и служит одним из маркеров такой инфекции);

- лейкоцитоз, то есть увеличение количества лейкоцитов > 10*10 в девятой степени/л,

- появление гнойной мокроты.

Также в рекомендациях подробно прописаны виды и последовательность назначения антибиотиков разных классов в зависимости состояния пациента, сопутствующих заболеваний и других условий.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Для назначения антибиотиков при коронавирусной инфекции должны быть весомые основания. Основные показания прописаны в Рекомендациях Минздрава (см. выше). Как правило, требуется анализ крови, чтобы убедиться в повышении соответствующих показателей. Среди клинических признаков как минимум — наличие гнойной мокроты. Подобрать необходимые виды антибиотиков может только врач, при этом он должен ориентироваться на списки и последовательность, указанные в тех же Рекомендациях ведомства.