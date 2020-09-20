Поделись рабочим временем своим: переход на четырехдневку поможет победить растущую безработицу

Безработица и так на высоком уровне, и будет на нем ближайшие месяцы, а то и годы. В перспективе это может стать для России серьезной проблемой Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТЛОЖЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА

Безработица в стране бьет рекорды. Пока восьмилетней давности, а не времен 1990-х, но приятного мало. Данные официальной статистики подбираются к цифре в 5 млн человек. И это не считая тех, кто сидит в неоплачиваемых отпусках.

Впрочем, некоторые эксперты указывают, что коронавирус просто вывел на свет тех, кто и так не работал. Дело в том, что власти во время кризиса запустили аттракцион неслыханной щедрости, который в том числе включал в себя повышение пособия по безработице до прожиточного минимума — 12 130 рублей.

- Например, один из самых серьезных ростов безработицы зафиксирован в Тыве. Но прожиточный минимум для них — серьезные деньги, вот народ и побежал регистрироваться в центрах с занятости. А с работой там всегда плохо, - отметила главный научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Наталья Зубаревич.

- Если 12 тысяч рублей так стимулирует народ регистрироваться в качестве безработных, это заставляет задуматься, насколько же у нас бедные люди, - сокрушается экономист Игорь Николаев. - Кроме того, повышенное пособие действует до декабря. Но при этом действует мораторий на банкротства предприятий из отраслей, пострадавших от пандемии. Этот мораторий сдерживал безработицу.

Получается, в обозримом будущем у бизнеса появится законная возможность избавиться от работников, а государство уже не будет платить новым безработным 12 тысяч прожиточного минимума.

- Безработица и так на высоком уровне, и будет на нем ближайшие месяцы, а то и годы. В перспективе это может стать для России серьезной проблемой, - предсказывает Игорь Николаев.

ПО ПРИНЦИПАМ СОЛИДАРНОСТИ

В этих проблемах наша страна не одинока. Число людей, обратившихся за пособиями, бьет рекорды и в США, и в Европе. Аналитик английской компании Autonomy предложили решение, которое как будто удовлетворит всех. Нужно просто перевести тех, у кого работа есть, на 4-дневную трудовую неделю. А для объема работы, который они не будут успевать сделать, нанять новых людей. По подсчетам Autonomy, в одной только Великобритании такой финт позволит создать от 300 до 500 тысяч новых рабочих мест.

Справедливости ради заметим, что аналитики не изобрели велосипед. В разгар пандемии на Западе многие компании, которым пришлось затянуть пояса, предоставляли сотрудникам третий выходной в неделю. Правда, в обмен на день праздности срезали 20% зарплаты.

- Это такая своеобразная форма солидарности трудящихся, - сказала «КП» профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. – Но именно солидарности, то есть кому-то придется потерять в доходах, чтобы у других была хоть какая-то работа.

Тут у англичан свой аргумент. Мол, государство должно взять на себя поддержку тех, кто буквально вынужден прохлаждаться 3 дня в неделю. Ради 300 тысяч новых рабочих мест властям Англии придется потратить порядка 5,5 млрд фунтов.

А может ли прижиться такая схема в России? Из бюджета и так финансируют повышенные пособия по безработице – так не лучше ли платить тем, кто трудится?

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

- Даже независимо от всей истории с коронавирусом, тема создания новых рабочих мест для России очень актуальна. Потому что последние лет 10 их число неуклонно сокращалось, - рассказал «Комсомольской правде» проректор Финансового института при правительстве РФ Александр Сафонов. – Но схема с переходом на 4-дневку имеет несколько недостатков. Во-первых, нужно переобучить людей. Ведь потеряли они одну работу, а получат, вероятно, другую. Во-вторых, рабочие места в нашей стране сосредоточены очень неравномерно.

Но главное – это все очень дорого. Бюджет, если и возьмет на себя расходы, то, скорее всего, только часть. Раскошелиться придется и бизнесу: новые сотрудники автоматически означают рост фонда оплаты труда. А зарплаты персонала и так составляют до половины себестоимости многих товаров.

Получается, не время нам отдыхать?

- Предметно говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю можно будет при условии роста производительности труда и доходов населения. В России и до коронакризиса динамика этих показателей оставляла желать лучшего, - констатирует президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова. - Мировой опыт показывает, что, как правило, среднее рабочее время сотрудника сокращается по мере развития экономики.

В переложении на наши реалии идея английских аналитиков и вовсе может отразиться как в кривом зеркале.

- В России при директивном переводе предприятий на четырехдневку, вероятнее всего, сотрудники фактически не будут работать меньше. Собственно, как и множество работников на пятидневке реально трудятся существенно больше положенных 40 часов в неделю, - уверена Трубникова. - Сокращение рабочей недели на день потребует от бизнеса найма дополнительного персонала — можно предположить, что в большинстве случаев трудиться будут те же сотрудники, что работают на данном предприятии четырехдневку, только с ними будет заключен дополнительный трудовой договор. В любом случае бизнесу придется увеличить фонд оплаты труда — если бизнес заставят пойти на это против его воли, то подобная мера может быть реализована за счет урезания премий и сокращения средней зарплаты.

А КАК У НИХ?

США. За первый месяц осени безработица составила 8,4%. Много, но аналитики предсказывали, что без дела и доходов будет сидеть каждый 10-й американец.

Англия. На туманном альбионе удержались в рамках 4,1% безработицы. Это все благодаря госпрограмме, которая разрешила начальникам отправлять сотрудников в отпуска и платить им всего 20% (позже эту величину подняли до 30%), а остальное брало на себя государство. Впрочем, даже в казне ее величества деньги на эти цели на исходе.

Испания. Уровень безработицы по итогам 2 квартала добрался до 15,33%. Эксперты предсказывают, что до конца года этот показатель подрастет до 16,7%. При этом часть компаний, чтобы сохранить персонал, сократила рабочие часы, а не людей.

Украина. За год число неустроенных граждан выросло в полтора раза и подбирается к угрожающей цифре в полмиллиона человек. Центры занятости буквально захлебываются от посетителей: на одну вакансию приходится 9 претендентов.

СПРАВКА «КП»

Кажется, что трудовая пятидневка была с нами всегда, но всего пару поколений назад россиянам приходилось работать куда больше. Первый закон, хоть как-то регламентировавший рабочее время, был принят у нас меньше 130 лет назад — в 1897 году. Пришедшие к власти большевики — защитники рабочего люда — ввели 48-часовую рабочую неделю с единственным выходным. После Великой Отечественной было не до отдыха, надо было восстанавливать страну из руин. Зато после 1956-го предприятия СССР постепенно перешли к 42-часовой рабочей шестидневки. И только 14 марта 1967 года президиум Верховного Совета ввел пятидневную рабочую неделю с выходными субботой и воскресеньем.

Как выросла безработица в 2020 году

Январь — 4,7%

Февраль — 4,6%

Март — 4,7%

Апрель — 5,8%

Май — 6,1%

Июнь — 6,2%

Июль — 6,3%