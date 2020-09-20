Пять самых обсуждаемых событий "Кинотавра": Пересильд стережёт охрана Абрамовича, а Резо Гигинеишвили встретил новую любовь

По прибытии в Москву тест показал, что у Молочникова коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1. Варнава подтвердила роман с Молочниковым

В этом году сочинский «Кинотавр» попал в топы новостей не благодаря премьерам и высоким гостям, а из-за болезни молодого режиссёра Александра Молочникова.

Мужчина прилетел на киносмотр, чтобы презентовать фильм «Скажи ей» со Светланой Ходченковой в главной роли (в прошлом году им приписывали роман). Чинно прошёлся по красной дорожке со своей новой пассией юмористкой Екатериной Варнавой, потом наобнимался во время неформальных дружеских посиделок в местном ресторане с актрисой Анной Чиповской и другими гостями «Кинотавра». А по прибытии в Москву тест показал, что у Молочникова коронавирус. Причём режиссёр божится, что перед сочинской премьерой тест был отрицательным. Но итог один - доброй половине кинематографистов пришлось делать срочные тесты после шапочного общения с режиссёром.

А театр на Малой Бронной экстренно перенёс на октябрь запланированную премьеру Молочникова «Бульба. Пир», поскольку не только у 28-летнего режиссёра, но и у других членов труппы, контактировавших с ним, обнаружили коронавирус, протекающий в их случае бессимптомно.

2. Гигинеишвили и Лапенко показали новых подруг

Бывший зять Никиты Сергеевича Михалкова 38-летний режиссёр Резо Гигинеишвили только-только развёлся со светской дамой и лучшей подругой Светланы Бондарчук Надин Оболенцевой, но, похоже, уже устроил свою личную жизнь. Режиссёр представил Фёдору Бондарчуку и другим своим приятелям новую девушку, симпатичную брюнетку. Судя по всему, Гигинеишвили устал от светских див и решил выбрать спутницу, как говорится, из народа. На мероприятиях киносмотра режиссёр пересекался пару раз со своей бывшей женой Надей Михалковой, но даже не обменялся с ней приветствиями. Впрочем, напряжённые отношения не мешают им воспитывать двоих детей.

Судя по всему, Гигинеишвили устал от светских див Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Показал журналистам свою девушку и видеоблогер Антон Лапенко. Если вы его не знаете, значит, у вас нет Инстаграма. Там у Лапенко более 4 миллионов подписчиков.

Видеоблогер Антон Лапенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как выяснилось, блогер встречается со звездой сериала «Чики» Аленой Михайловой. Они были замечены за жаркими объятиями в пляжном ресторане. Правда пока парочка официально свой роман не подтвердила. Кстати, они уже появлялись на съёмках «Вечернего Урганта», но тогда никто и не подумал, что у них отношения.

3. Муза Учителя утешилась с миллиардером

Три года назад один из главных неформальных спонсоров «Кинотавра» миллиардер Роман Абрамович расстался с галеристкой Дарьей Жуковой после десяти лет брака. Все гадали, кто же займёт место Даши.

И тогда же начали появляться слухи о романе Абрамовича с актрисой Юлией Пересильд, которая прославилась благодаря главной роли в сериале «Людмила Гурченко».

Сначала Абрамович регулярно посещал светские вечера благотворительного фонда «Галчонок», членом попечительского совета которого является актриса. Потом олигарх был замечен с актрисой на премьере в Большом театре. Они не раз попадали в объективы папарацци на «Кинотавре». Но Юлия, которая редко комментирует свою личную жизнь (актриса лишь недавно призналась, что воспитывает двух дочерей от женатого режиссёра Алексея Учителя - Ред.), посмеивалась в Инстаграме над светскими сплетнями.

Юлия Пересильд в сопровождении охраны Абрамовича Фото: Алина ЧЕРНОВА

- Ну вот не могу! На сон грядущий! Не выдержала! Целый день звонят журналисты... И, в общем, это же не первый раз — я в этом смысле бывалая! Опять роман.... Сама себе удивляюсь, какая я романтичная? Как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой — кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией! Ладно, ложусь спать довольная собой, что вообще бывает редко. Спасибо, что верите в меня, мои дорогие журналисты!

Однако на минувшем «Кинотавре» о романе Абрамовича и Пересильд заговорили с новой силой. Мол, они уже давно живут под одной крышей.

На киносмотре все ждали Романа Аркадьевича и даже кто-то видел в Сочи его яхту, но олигарх так и не появился на фестивале. Зато появилась Юлия Пересильд. Причём, в сопровождении охраны, которая обычно сопровождает миллиардера. Охранник по первому зову приносил актрисе ее личные вещи и не подпускал к ней близко папарацци.

Честно говоря, не припомним, чтобы кто-то из актёров ходил с охраной. Это скорее признак статуса для звёзд шоу-бизнеса. Актёрский цех как-то стороной обходил весь этот «шик-блеск».

4. Провал Чиповской и Хабенского

Несмотря на то, что на «Кинотавре» в этом году победил артхаусный фильм «Пугало», в центре обсуждений киносмотра были другие две картины. И все эти картины продюсировала Нателла Крапивина, главный менеджер Светланы Лободы. Сначала кинокритики покусали фильм Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?», снятый по книге гламурного редактора Карины Добротворской. Но покусали скорее из вредности, поскольку главный герой фильма их коллега - культовый питерский кинокритик Сергей Добротворский, которого Карина бросила ради более обеспеченного редактора газеты. В фильме Крапивиной Карину играют сразу две в принципе не похожих друг на друга актрисы: Чиповская в юности и Исакова в зрелом возрасте. И за эту деталь и за интерпретацию этой истории в целом киноведы разнесли картину в пух и прах. Хотя обычные зрители приняли фильм восторженно.

А вот на второй картине Крапивиной - фильме Анны Меликян про любовный треугольник «Трое» с Хабенским в главной роли засыпали и критики, и зрители. Хотя картина не осталась без приза, выиграла в номинации «Лучшая операторская работа».

Константин Хабенский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5. Племянница Ефремова вышла в свет с миллиардером

Бывший муж кулинарного блогера Белоники 66-летний миллиардер Борис Белоцерковский всегда был равнодушен к кино. Но теперь бизнесмен встречается с 33-летней актрисой и племянницей Михаила Ефремова Ольгой, поэтому был замечен на звездной дорожке «Кинотавра».

Белоцерковский, судя по всему, настроен на серьёзный роман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее Ольга встречалась с Борисом Ельциным-младшим. Правда роман их продлился меньше года.

Белоцерковский, судя по всему, настроен на серьёзный роман. Миллиардер сразу же представил Ольгу подруге своей бывшей жены Ксении Собчак. Кстати, не так давно Борис расстался с дизайнером Полиной Аскери, с которой прожил около трёх лет. Мол, в какой-то момент просто перестал финансировать ее модные дефиле. Не исключено, что Борис теперь станет одним из видных меценатов российского кинематографа.

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