Русские разборки в финале Кубка Стэнли: В решающих играх плей-офф сошлись шесть хоккеистов из России

Прошлой ночью «Даллас» в первом финальном матче победил «Тампу» Фото: REUTERS

После того, как «Тампа-Бей Лайтинг» и «Даллас Старз» сошлись в финале Кубка Стэнли, стало ясно, что как минимум три российских хоккеиста выиграют главный трофей. Ведь за каждую из этих команд выступают по три наших игрока. В «Тампе» это вратарь Андрей Василевский, нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.

Кстати, именно Василевский стал главным героем шестого полуфинального матча против «Айлендерс», который его команда выиграла в овертайме (2:1). А Никита Кучеров, отдав голевую передачу, возглавил список лучших бомбардиров этого плей-офф - 20 очков (6 голов, плюс 20 передач).

Но и в «Далласе» наши ребята на виду. 34-летний голкипер Антон Худобин переживает вторую молодость и тащит на себе команду весь плей-офф. 23-летний форвард Денис Гурьянов, забросивший 9 шайб, идет на втором месте в споре снайперов плей-офф. Все хвалят и Александра Радулова (6 голов и 8 передач), который забивает шайбы и отдает голевые передачи в самый важный момент.

Прошлой ночью «Даллас» в первом финальном матче победил «Тампу» (4:1) и повел в серии 1 – 0. Первой звездой матча вновь стал Худобин, отразивший 35 бросков. А Александр Радулов стал соавтором победной шайбы. При этом было хорошо видно, что игроки «Далласа», которые имели дополнительные дни отдыха (они победили в полуфинале «Вегас» в пяти матчах), выглядели более свежими. Но разборки среди русских, как пишут в Америке, только начинаются.

Кстати, подобные противостояния уже дважды случались в НХЛ.

В сезоне - 1997/1998 в финале играли 7 россиян, тогда Кубок Стэнли выиграла «русская пятерка» из «Детройта».

«Детройт»: Вячеслав Фетисов, Борис Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров.

«Вашингтон»: Сергей Гончар, Андрей Николишин.

В финале сезона-1999/2000 выступали 6 россиян, из которых Кубок Стэнли выиграли 4 человека, выступавших за «Нью Джерси».

«Нью-Джерси»: Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Немчинов.

«Даллас»: Сергей Зубов, Роман Ляшенко.

Вот кто из российских хоккеистов сражается в нынешнем финале.

«Тампа-Бэй»: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров.

«Даллас»: Антон Худобин, Денис Гурьянов, Александр Радулов.