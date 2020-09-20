Возобновление авиасообщения с Южной Кореей: что нужно знать туристам

Рейсы из России в Сеул будут выполняться один раз в неделю "на взаимной основе" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиасообщение с Южной Кореей возобновляется с 27 сентября. Такое решение принял Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Рейсы из России в Сеул будут выполняться один раз в неделю "на взаимной основе". То есть, скорее всего, будет один рейс "Аэрофлота" из Москвы в Сеул и один рейс Korean Air. Пока авиакомпании не объявили о старте рейсов.

До пандемии путешествия в безвизовую Южную Корею были популярны у россиян, в первую очередь у жителей Дальнего Востока. Пляжный отдых на острове Чеджу, горнолыжные курорты, буддистские монастыри, лечение в корейских клиниках, шопинг в Сеуле… В прошлом году в Южной Корее провели отпуск 450 тысяч наших соотечественников.

Однако ещё в апреле безвизовый режим между Россий и Южной Кореей был приостановлен. Возможно, после открытия рейсов страны к нему вернутся. Однако пока для путешествия в Корею необходимо оформлять визу. При этом консульство Республики Корея в Москве принимает заявления на визу только по "срочным и важным" причинам визита. Опять же, возможно, после возобновления рейсов правила смягчат.

Но есть еще одно "но". В Южной Корее для всех прибывающих в страну иностранцев обязателен 15-дневный карантин. Самоизолироваться можно в помещении, которое соответствует требованиям к домашнему карантину - отдельный санузел, отсутствие контактов с другими людьми и так далее. Если такого жилья нет, помещение для карантина предоставит государство - но за счет путешественника, и стоит это порядка 130 - 140 долларов в сутки. Отели или хостелы для самоизоляции не подходят.

ПЦР-тест на коронавирус пассажиры сдают в сеульском международном аэропорту Инчхон. Но какой бы ни был результат, карантин всё равно необходим. Мало того, для посадки в самолет требуется медицинская справка на английском или корейском языке об отсутствии симптомов Covid-19, причем осмотр надо пройти не ранее чем за 48 часов до вылета. Об этом нюансе напомнил адвокат по иммиграционным вопросам Кан Сан Пхиль, его цитирует ТАСС.

Понятно, что с такими условиями обычный туризм невозможен: вряд кто готов сначала две недели сидеть взаперти, а уж потом путешествовать по стране. Так что на данный момент рейсы будут полезны тем, кто летит в Южную Корею надолго - учиться, работать, к родственникам.