США восстанавливают санкции против Ирана вопреки решениям ООН

Майк Помпео объявил, что Вашингтон восстанавливает санкции против Ирана Фото: REUTERS

Руководитель внешнеполитического ведомства США Майк Помпео объявил, что Вашингтон восстанавливает санкции против Ирана. Решение принято вопреки резолюциям ООН.

Теперь США угрожают всем несогласным с их односторонним решением последствиями в форме односторонних действий со стороны Белого дома.

При этом США настаивают, что «санкции вновь вводятся в отношении Ирана согласно процедуре восстановления в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН».

«Соединенные Штаты предприняли эти решительные действия потому, что в дополнение к невыполнению Ираном своих обязательств по СВПД, Совет Безопасности отказался продлить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, которое действовало в течение 13 лет», - сказал Помпео.

МИД России отреагировал на заявление Помпео: «Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам. Других аргументов в американской внешней политике, видимо, уже не осталось».