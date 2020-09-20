«Я отдаю дочери часть себя, но без лекарств эта жертва бессмысленна»

О том, что у Марины поликистоз почек, стало известно сразу после ее рождения

Золотые волосы, хрупкая талия и фарфоровая кожа – описание внешности едва ли не большей половины сказочных принцесс. Но также это один в один двенадцатилетняя девочка из села Орловка Марина Григорьева. Вот только все эти волшебные черты являются признаками тяжелой болезни. Белизна кожи и поистине эльфийский вес - результат крайне низкого гемоглобина. Марина очень слаба, и, если никто не поможет, очень скоро может погибнуть.

Что могут сделать обычные сельские жители: мама–воспитатель и папа-слесарь, если у их дочери диагностирована тяжелейшая болезнь – хроническая почечная недостаточность четвертой стадии?..

О том, что у Марины поликистоз почек, стало известно сразу после ее рождения. Но правильно подобранные лекарства помогали ей обходиться без пересадки целых 12 лет. Девочка мало чем отличалась от сверстников. Бегала в школу, занималась танцами, мечтала стать балериной. Разве что очень худенькая. Иногда казалось, что предупреждения врачей это вообще не про нее. Но последнее обследование показало, что почки больше не справляются.

На свой день рождения она приехала в Москву и сейчас лежит в больнице, ждет операцию. Донором станет мама. Но хирурги не торопятся с операцией. Лечащий врач качает головой и предупреждает: с применением стандартного протокола лечения у маминой почки меньше шансов прижиться и меньше срок службы — около 10 лет. С новейшим протоколом лечения девочка обойдется без следующей трансплантации еще лет 20-25 с меньшими рисками отторжения и более качественным уровнем жизни. Просто ей меньше нужно будет всякой вредной химии для пожизненной поддерживающей терапии. Но для второго варианта потребуются дорогие лекарства.

- Я готова не то что почку, всю свою жизнь отдать, лишь бы Марина не болела! – говорит мама, – Только это не поможет. Даже при том, что сама операция бесплатна, лекарства, необходимые для ее проведения, стоят несколько миллионов! И где нам взять такие деньги? Мы несколько лет собирали. А в результате все равно не хватает! Нам эту сумму за всю жизнь не собрать!

Для того, чтобы жила Марина, семье не хватает еще целых полтора миллиона. Без вашей помощи не справиться. Помогите!

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Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна и Вера координаторы

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - https://www.pomogi.org/help/ В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Григорьевой Марины"

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Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Марины Григорьевой